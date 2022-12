Ruský plyn už podľa analytikov nie je problém a priblížili svoj výhľad na budúci rok

Tento rok už ruský plyn problém nie je. Konštatujú to analytici z Dáta bez pátosu. Dodávky ruského plynu na úrovni 500 až 700 miliónov metrov kubických týždenne tvoria menej ako 19 percent celkového dovozu do Európskej únie.

„Dnes sú zásobníky plné na 84 percent a záver roka bude pomerne priaznivý. Je pravdepodobné, že rok 2023 začne EÚ so zásobami okolo 80 percent. Tento rok sme začali na úrovni 54 percent. Rysuje sa pre plynárov dobrý rok 2023. Už len aby sa to prenieslo aj do domácností,“ uviedli analytici na sociálnej sieti.

Cena plynu klesla v decembri o 36 percent. S odchodom prvej európskej studenej vlny v túto zimu poklesla cena plynu z decembrového maxima 158 amerických dolárov na 108.

„S príchodom teplejšieho počasia zásadne klesá potreba vykurovania a v kombinácii so silným vetrom poklesol aj dopyt po elektrine z plynu. S cenou tesne nad 100 amerických dolárov je plyn na úrovni decembra minulého roka. Vtedy boli hrozbami prichádzajúca zima, nespoľahlivé dodávky ruského plynu a nízke zásoby plynu v zásobníkoch,“ konštatovali analytici.