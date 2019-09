Saduská Arábia chce úplne obnoviť ťažbu do konca mesiaca

Ťažba ropy v Saudskej Arábii bude úplne obnovená do konca septembra, povedal pre médiá minister energetiky Abdalazíz bin Salmán v súvislosti so sobotňajším útokom na ropné centrum krajiny. Minister dodal, že do konca septembra sa saudskoarabská produkčná kapacita dostane na 11 mil. barelov ropy denne a do konca novembra dosiahne úroveň 12 mil. barelov denne. Informoval o tom portál cnbc. com.

Export ropy sa nezníži

Saudskoarabský export ropy sa nezníži, uviedol minister ropného priemyslu a dodal, že sa bude čerpať zo zásob, aby krajina splnila svoje vývozné záväzky. Príprava očakávanej primárnej verejnej ponuky akcií (IPO) saudskoarabského ropného gigantu Aramco bude tiež rýchlo pokračovať, povedal šéf firmy Jásir al-Rumaján. „IPO je záväzkom akcionárov, vlády Saudskej Arábie, nechystáme sa nič zastaviť,“ dodal.