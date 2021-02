Sen o jadrovej aliancii sa zatiaľ Matovičovi nenapĺňa

Slovenskému premiérovi Igorovi Matovičovi sa zatiaľ nedarí vytvoriť v Európskej únii nejakú jadrovú alianciu, o ktorej prednedávnom hovoril. Nestalo sa tak ani po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Téma jadrovej politiky bola jedna z tých dominantných. Obidve krajiny veríme v jadrovú energiu a veríme v jej využívanie. Francúzsko je veľký spojenec Slovenska v jadrovej energetike a Slovensko je veľkým spojencom Francúzska,“ povedal k tejto téme po stredajšom stretnutí Matovič. O vzniku jadrovej aliancie sa však nezmienil.

Jadro čistejšie ako fosílne palivá

Premiér Matovič sa nechal v októbri minulého roka počuť, že z vlastnej iniciatívy plánuje na európskej úrovni vytvoriť akúsi alianciu jadrových krajín. Tá by mala jasne definovať jadrovú energiu za čistejšiu ako sú fosílne zdroje. „Chcel by som vytvoriť alianciu jadrových krajín, ktoré jadro využívajú. Chcem, aby sme dosiahli to, aby sa jadro považovalo za niečo medzi úplne čistým zdrojom a medzi fosílnymi palivami,“ povedal vtedy Matovič.

Hovorili o tom na summite?

Predseda vlády chcel túto otázku otvoriť na summite Európskej únie. Či sa mu to podarilo, doteraz nie známe. Slovenský predseda vlády však viackrát zopakoval, že pri tejto téme očakáva kľúčovú podporu od Francúzska.

Zatiaľ všetci premiéri v novodobej histórii samostatného Slovenska boli za zachovanie a rozvíjanie jadrovej energetiky.