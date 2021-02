SEPS má nové vedenie. V predstavenstve zostávajú aj priamo dosadení manažéri

Vo vedení Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) zostávajú pôvodne dosadení manažéri Jaroslav Vach a Martin Riegel. Ďalšími členmi predstavenstva sa stali Peter Dovhun, Miroslav Janega a Marián Širanec. Ako uviedol na tlačovej besede minister financií Eduard Heger, spomínaní manažéri boli vo výberovom konaní úspešní. „Na dôležité miesta musia zasadnúť kvalitní, skúsení manažéri, odborníci,“ povedal Heger.

Predsedom predstavenstva sa stal Peter Dovhun. „Chcem zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú elektrizačnú sieť, jej rozvoj, efektívne riadiť jej prevádzku a chcem zabezpečiť, aby boli v SEPS správni ľudia,“ povedal novozvolený predseda predstavenstva.

Manažéri bez energetickej praxe ministrovi neprekážajú

Jaroslav Vach a Martin Riegel boli do predstavenstva SEPS ministrom Hegerom dosadení priamo v apríli minulého roka. Minister nevidí problém v tom, že aj títo kandidáti boli úspešní vo výberovom konaní. „Myslím si, že sa nedá urobiť nič viac, aby som ukázal, že sme vybrali kvalitných odborníkov,“ povedal Heger s tým, že teraz hovoriť o tom, či to bola pre nich nejaká konkurenčná výhoda nemá zmysel. „Ja v tom nevidím žiadny problém,“ doplnil Heger.

Ministrovi neprekáža, že spomínaní manažéri Jaroslav Vach a Martin Riegel nemajú prax v energetike. „Uvedomme si, že SEPS je veľký kolos. Ak by sme považovali, že môžu mať prax iba v energetike, opýtam sa, ako by ste zabezpečili kvalitných ľudí napríklad na úsek ekonomiky? To, že je niekto dobrý energetik neznamená, že je dobrý ekonóm. Myslím si, že takýto argument je zbytočný. Musia to byť skúsení manažéri a morálne charakterne kvalitní odborní ľudia. Nie je možné, aby niekto riadil energetický úsek, kto nie je energetik. Ale nemyslím si ani to, aby ekonomický úsek riadil nejaký energetik,“ konštatoval Heger.

Tvrdý boj

Výberové konanie sa uskutočnilo 15. októbra. Pre pandemickú situáciu bolo výberové konanie len písomnou formou. Výberového konania za členov predstavenstva SEPS sa zúčastnilo 60 uchádzačov a úspešne ho absolvovalo 25 uchádzačov. „Nikto tu nemal vopred nič isté, bol to tvrdý boj vo výberovom konaní. Tieto čísla ukazujú, že sme to urobili fér,“ dodal Heger, ktorý mal vo výberovom konaní posledné slovo. „Prizval som si odborníkov a vypočul som si kandidátov. Pri SEPSe mi poradil predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Bol mi poradným orgánom, pomohol mi identifikovať tých najlepších,“ uzavrel Heger.