SEPS modernizuje vedenie Moldava – Veľké Kapušany za milióny eur, práce sú zamerané na výmenu vodičov

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v týchto dňoch vykonáva prvú etapu modernizácie 400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany. Modernizácia je stanovená celkovo na 12 týždňov a SEPS bude stáť takmer 19,4 miliónov eur bez DPH. Informovala o tom hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

Výmena vodičov

Stavebné práce sú zamerané na výmenu vodičov a preizoláciu vedenia. Zároveň sa zosilnia základy dvoch stožiarov typu ypsilon a dôjde k ich zvýšeniu o štyri metre.

„Prostredníctvom tejto zákazky sa vymenia prvky vedenia po dobe ich životnosti a odstráni sa vysoká poruchovosť izolátorových závesov a opotrebenie vodičov. Realizácia sa uskutočňuje v období od 8. novembra do 17. decembra. Druhá etapa prebehne budúci rok a jej predpokladaný rozsah trvania je šesť týždňov, v termíne od 24. júla do do 3. septembra 2023,“ uviedla Čičová Kotzigová.

Zásobovanie juhovýchodu

Ako dodala, realizáciou preizolácie a výmeny vodičov vedenia V428 sa zabezpečí bezpečná a spoľahlivá prevádzka vedenia na trvalé maximálne dovolené prúdové zaťaženie vodičov až do teploty 80° stupňov Celzia.

„Zmodernizované vedenie pomôže udržať plynulé a bezpečné zásobovanie juhovýchodného Slovenska elektrinou. Investície do rozvoja a modernizácie infraštruktúry sú nevyhnutné pre súčasnú aj budúcu schopnosť prenosovej sústavy podporovať bezpečnosť dodávky elektriny a úspešnú realizáciu energetickej transformácie Slovenska založenej na výraznom raste elektrifikácie a bez emisnej výroby elektriny,“ dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.