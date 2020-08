SEPS stále riadia priamo dosadení manažéri, ministerstvo sľubuje výberové konanie

Spoločnosť Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) stále manažujú ľudia, ktorí boli priamo dosadení do riadiacich funkcií. Ministerstvo financií SR, ktoré je jediným akcionárom v spoločnosti SEPS, pritom v apríli po ich náhlom vymenovaní sľúbilo, že na posty členov predstavenstva urobí riadne výberové konanie. Rezort financií má stále v pláne výberové konanie zorganizovať. „Áno. Ministerstvo financií SR bude realizovať výberové konanie na uvedené pozície do konca roka,“ odkázal pre portál vEnergetike.sk tlačový odbor ministerstva financií.

Okamžité personálne zmeny

Ministerstvo financií po vymenovaní Jaroslava Vacha, Martina Riegela a Svetozára Krnáča hovorilo len o dočasnom vedení. Podľa rezortu financií, bývalé vedenie bolo odvolané pre nespokojnosť s tým, ako vykonávalo svoje funkcie. „Situácia vyžadovala okamžité personálne zmeny,“ konštatovalo v apríli tohto roku ministerstvo.

Matovičova vláda hovorí o transparentných výberových konaniach

Slovenská vláda pod vedením Igora Matoviča v programovom vyhlásení deklaruje, že „zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady“. „Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.

Nová vláda vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala, že „súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich“. „Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmeny a pri odchode aj neprimerané odstupné,“ uvádza sa v programovom vyhlásení vlády.