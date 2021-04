SEPS uviedla do prevádzky nové vedenia s Maďarskom, uvoľnila sa kapacita pre ďalšie elektrárne

Na Slovensku po vyše siedmich rokoch končí takzvaný „stop-stav“ pre pripájanie nových zdrojov do elektrickej sústavy. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľnila aj vďaka dvom novým vedeniam s Maďarskom, ktoré uviedla v pondelok do prevádzky, inštalovanú kapacitu pre pripájanie nových zdrojov či zvyšovanie výkonu už existujúcich zdrojov v celkovom objeme 1 837 megawattov. Pre fotovoltaické a veterné elektrárne je z celkovej kapacity k dispozícii 407 megawattov.

„Ide o dostatočný limit pre všetkých výrobcov, ktorí majú záujem pripojiť sa do siete. Pre predstavu je to limit, ktorý, ak by sa naplnil, by umožnil 200-tisíc domácnostiam na Slovensku spotrebu zelenej energie,“ vysvetlil na utorňajšej tlačovej besede štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Dôležitý míľnik

„Zrušenie stop-stavu je dôležitý míľnik. V oblasti energetiky môžeme hovoriť o jednej z najdôležitejších udalostí desaťročia, ktorá Slovensku pomôže pri napĺňaní európskych záväzkov. Do roku 2030 by sme chceli vyrábať vyše štvrtiny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy, v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Maďarsku uviedla do komerčnej prevádzky nové 2×400-kilovoltové vedenia Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a jedno 400-kilovoltové vedenie Rimavská Sobota – Sajóivánka.

Týmto bolo odstránené úzke miesto v slovenskej prenosovej sústave z pohľadu priepustnosti sústavy. To umožnilo opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov.

Výstavba si vyžiadala 70 miliónov eur

„Je to investícia, ktorá trvala štyri roky,“ povedal na tlačovej besede predseda predstavenstva SEPS Peter Dovhun. Výstavba nových slovensko-maďarských vedení si vyžiadala 70 miliónov eur.

Voľný inštalovaný výkon sa rozdelil medzi tri distribučné spoločnosti a SEPS. Stredoslovenská distribučná dostala 587 megawattov, Východoslovenská distribučná 279 megawattov, Západoslovenská distribučná 478 megawattov a SEPS 493 megawattov. V pôsobnosti každej distribučnej spoločnosti sa môžu teraz postaviť fotovoltaické a veterné elektrárne s výkonom 50 megawattov.

V prípade vyššieho dopytu prevádzkovateľ prenosovej sústavy hodnotu voľného inštalovaného výkonu pre fotovoltaické a veterné elektrárne navýši, maximálne však do výšky spomínaných 407 megawattov sumárne za celú elektrizačnú sústavu.

Posudzovať budú pripojenie každého zdroja

Uvedené uvoľnenie zohľadňuje globálny vplyv týchto zdrojov na sústavu z pohľadu SEPS. Prevádzkovatelia distribučných sústav však budú posudzovať pripojenie každého zdroja podľa lokálnych vplyvov na bezpečnosť prevádzky regionálnej distribučnej sústavy a budú posudzovať, či je možné zdroj pripojiť v požadovaných lokalitách.

SEPS, ministerstvo hospodárstva a distribučné spoločnosti vytvorili spoločnú webovú platformu, ktorá je umiestnená na webovom sídle spoločnosti SEPS. Na nej môže ktokoľvek získať informácie o pridelených ako aj vyčerpaných a voľných inštalovaných výkonoch pre pripájanie nových zdrojov do elektrizačnej sústavy a pre zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov.

SEPS bude v spolupráci s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a ministerstvom hospodárstva každoročne analyzovať vplyv pripájania nových zdrojov na bezpečnosť prevádzky sústavy a na tri roky dopredu bude avizovať prípadné obmedzenia, ako aj návrhy opatrení.