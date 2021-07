SES Tlmače odpredajú časť podniku popradskej Tatravagónke, presunie sa aj viac ako 100 pracovníkov

Slovenské energetické strojárne, a. s. (SES) Tlmače ukončia vlastnú výrobnú činnosť a odpredajú časť podniku spoločnosti Tatravagónka, a. s. Poprad. Ako informujú SES Tlmače, predaj zahŕňa všetok majetok vo výrobnom areáli a zároveň príde aj k prevodu asi 150 pracovníkov firmy na nového zamestnávateľa, firmu Tatravagónka Tlmače, s. r. o.

Časový harmonogram dokončenia transakcie je do konca júla tohto roka. Zámerom nového vlastníka výrobného areálu v Tlmačoch je pritom začatie výroby pre železničnú dopravu, čo môže priniesť ďalšie nové pracovné miesta v miestnom regióne.

Reakcia na vzniknutú situáciu

„Musíme reagovať na vzniknutú situáciu, kedy došlo k úplnému zastaveniu investícií v klasickej energetike, reálne tento trh už neexistuje a nové investície do spaľovania plynu a odpadu sa posúvajú v čase,“ uviedol generálny riaditeľ SES Tlmače Martin Paštika s tým, že ak chce podnik prežiť, musí sa zmenšiť, ale pritom udržať a ďalej rozvíjať know how.

Spoločnosť SES a dcérska firma SES Inspekt budú ďalej pôsobiť v areáli v Tlmačoch v prenajatých priestoroch.

Business model fungovania podniku

Vedenie SES Tlmače rozhodlo o nastavení nového organizačného konceptu – business modelu fungovania podniku, ktorý bude zabezpečovať vlastnými zdrojmi engineering, riadenie projektov a potrebnú výrobu pre realizáciu projektov si zabezpečí cez externé výrobné kapacity.

Tento koncept by mal podľa spoločnosti umožniť udržať konkurencieschopnosť, bude zodpovedať „dobrej praxi“ na trhu a firma bude schopná využiť a ďalej rozvíjať svoje know-how v energetickom strojárenstve.

Výstavba novej elektrárne

„Vidíme príležitosti v spaľovaní plynu, odpadu, kde môžeme využiť naše know-how, ale musíme sa toho dožiť a správne nastaviť nákladovú štruktúru firmy, ktorá bude zodpovedať budúcej veľkosti trhu, ale aj volatilite vo vyťažení v takomto zákazkovom business,“ poukázal Paštika.

V súčasnosti SES Tlmače dokončujú výstavbu elektrárne CTE Máximo Gómez – Mariel na Kube o výkone 100 MW, realizujú dodávky technológie pre modernizáciu bloku B2 v elektrárni Chvaletice v Českej republike a tepláreň v Budapešti. Majoritným akcionárom SES Tlmače je od roku 2017 spoločnosť EP Industries.