Šesť najväčších teplární čakajú veľké zmeny, o privatizácii sa zatiaľ nehovorí

Nový šéf MH Manažmentu Ľuboš Lopatka chystá veľké zmeny vo fungovaní šiestich štátnych teplární. Kým v súčasnosti pôsobia teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline ako samostatné jednotky, víziou nového vedenia je ich prepojiť, zefektívniť a využívať úspory z rozsahu. “Teplárne doteraz fungujú solitérne, hoci majú spoločného 100-percentného akcionára, ktorým je štát. Našim zámerom je zavedenie “sieťového“ riadenia teplární,” priblížil pre agentúru SITA Lopatka.

Virtuálny holding

Podstatou zmien je centralizácia podporných a čiastočne aj riadiacich činností. V praxi tak teplárne budú mať vlastné vedenie a tiež sieťové riadenie, reprezentované „virtuálnym“ holdingom. Niektorí členovia vedenia teplární budú zároveň zodpovední za riadenie určitých oblastí pre celú „skupinu“. Jedna osoba tak bude mať na starosti napríklad HR politiku všetkých teplárni. Holdingovo plánuje Lopatka riadiť aj finančný a technický úsek, ako i úsek predaja a nákupu. “Štátne teplárne musia začať fungovať inak. Starým spôsobom sa ďalej ísť nedá, keďže je to zaručená cesta k finančnej insolventnosti, či prenesenia nehospodárnosti na odberateľov tepla. Ak to zvládneme, prinesie to obrovské množstvo efektov,“ skonštatoval s tým, že získa nielen konečný odberateľ tepla, ale rovnako aj majiteľ teplárni, teda štát.

Aktuálne šestica podnikov vykazuje pri štvrť miliardových tržbách stratu, konzervatívne odhady do nasledujúcich rokov naznačujú 10 až 15 % EBITDA maržu. Zmeny by pritom mali pocítiť aj zákazníci. „Našim cieľom je dodávať teplo dlhodobo udržateľným spôsobom za férovú cenu,“ uviedol Lopatka s tým, že podľa neho môže približne 250 tisíc domácností očakávať v horizonte jedného až dvoch rokov zastabilizovanie cien, či v lepšom prípade nižšie ceny tepla v porovnaní so súčasnosťou.

Poriadok v teplárňach

Aktuálne sa nové vedenie MH Manažmentu snaží urobiť v teplárňach “poriadok” a nastaviť nový systém fungovania. Množstvo činností sa bude koordinovať v rámci skupiny, plánujú sa zmeny organizačnej štruktúry. V budúcnosti by mali teplárne vystupovať ako celok nielen vo vzťahu k úradom, ale aj odberateľom, spoločne chcú nakupovať plyn, elektrinu, uhlie i štiepku, zjednotiť by sa mali aj všetky informačné systémy. Podľa Lopatku sa nedá vylúčiť optimalizácia počtu zamestnancov. Aktuálne ich v teplárňach pracuje okolo 1 300.

Spoločnosť MH Manažment je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jej 100 % akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu najmä vo forme akcií v 52 rôznych podnikoch v hodnote takmer štvrť miliardy eur. Patria sem napríklad 100 % podiely v spoločnostiach Dlhopis o.s.p., Poliklinika Tehelná v Bratislave a teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline, takmer 80 % podiel v kúpeľoch Sliač, 75 % podiel v Burze cenných papierov a menej ako 50 % podielov v sedemnástich podnikoch SAD.