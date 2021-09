SIEA rozdá firmám dva milióny eur na inovácie, podporí aj projekty inteligentných riešení v energetike

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poskytne slovenským firmám finančnú pomoc na inovácie. Celková suma určená na výzvu je 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od dvoch do 10-tisíc eur, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

„Radi by sme podporili slovenské podniky v zavádzaní inovácií vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnení svojho obchodného modelu. Na to všetko možno poukážky využiť,“ uviedol na utorňajšej tlačovej besede generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Firmy nesmú byť z Banskobystrického kraja

Ako dodal, SIEA chce podporovať aktivity zamerané na digitálnu transformáciu a komercionalizáciu inovatívnych riešení. Podporené môžu byť aj projekty týkajúce sa inteligentných riešení v energetike. Výzva na inovačné poukážky bude vyhlásená 6. októbra a potrvá mesiac.

Žiadateľmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR a podnikajú viac ako 12 mesiacov. Firmy nesmú byť z Banskobystrického kraja, kde už pilotný projekt agentúra realizovala. Inovačné poukážky môžu firmy využiť na poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií a na služby spojené s výskumom a vývojom.

Znižuje byrokratickú záťaž

Celý proces je podľa SIEA pre žiadateľov nastavený proklientsky a znižuje byrokratickú záťaž, ktorá sa častokrát v minulosti s eurofondami spájala. „Podnikatelia, ktorí majú o inovačnú poukážku záujem, môžu navštíviť jedno z našich regionálnych konzultačných centier, alebo nás kontaktovať prostredníctvom zákazníckej linky. Radi ich procesom registrácie prevedieme,“ konštatoval Blaškovitš.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.