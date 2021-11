SIEA vydá poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu, na inštaláciu budú mať domácnosti niekoľko mesiacov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje domácnostiam vo štvrtok vydať poukážky na kúpu a inštaláciu slnečných kolektorov.

Päť mesiacov na inštaláciu

V najbližších týždňoch vydá agentúra aj poukážky na zaregistrované žiadosti na kotly na biomasu. Na inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií majú domácnosti päť mesiacov od vydania poukážky.

„Vo štvrtok 18. novembra 2021 o 11.00 vydáme nové poukážky na slnečné kolektory ku všetkým žiadostiam, ktoré budú dovtedy zaregistrované. Do konca novembra budú vydané aj ďalšie poukážky k zaregistrovaným žiadostiam v zásobníku na kotly na biomasu. Domácnosti môžu žiadosti čakajúce v zásobníkoch do vydania poukážky upraviť,“ informovala SIEA.

Čakajú stovky žiadostí

Momentálne môžu domácnosti podávať nové žiadosti o poukážky iba v prípade slnečných kolektorov. K dispozícii je ešte suma 118-tisíc eur. Žiadosti je možné podávať do vyčerpania vyčlenenej sumy, najneskôr do 15. decembra 2021 do 15.00, kedy sa skončí tohtoročné oprávnené obdobie na registráciu žiadostí a vydávanie poukážok.

Aktuálne čaká v zásobníkoch na vydanie poukážok vyše 920 žiadostí o príspevky na inštaláciu tepelných čerpadiel a 300 žiadostí k fotovoltickým panelom.