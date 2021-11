Siedma trafostanica VSD je na nepoznanie

A dočkala sa umeleckej úpravy. Tentoraz ide o trafostanicu na Baltickej ulici v Košiciach a zmenená fasáda je výsledkom partnerstva Východoslovenskej distribučnej (VSD), Mesta Košice, MČ Košice – Nad jazerom a neziskovej organizácie Active Life.

O čo ide?

VSD už tretí rok dáva k dispozícii svoje technické objekty domácim umelcom a komunitným aktivitám, aby boli využité na svoje výtvarné počiny. A fádne fasády premenili podľa vlastného cítenia na veľkoplošné grafické odkazy. VSD túto premenu podporuje aj finančne, jedinou podmienkou je súvis medzi elektroenergetikou a samotným odkazom. „Stále totiž pretrváva slabšia orientácia bežných ľudí mimo odboru, či už mladých alebo starších, v tejto neľahkej problematike a my by sme chceli nenásilnou formou ich užívateľské povedomie posilniť. Všeobecne význam a možnosti využitia elektriny rastú, a pravdepodobne sa to nezmení ani v budúcnosti, preto sa chceme o svoje vedomosti podeliť. Zároveň jedným z fenoménov doby sú aj rôzne nekalé praktiky na trhu (nielen) s elektrinou. Spotrebiteľ vybavený všeobecným energetickým prehľadom už nebude takým ľahkým terčom, ako to dnes mnohokrát vidíme,“ vysvetlila Jana Palková, členka predstavenstva a finančná riaditeľka VSD. Zároveň pripomenula, že napriek špecifickej odbornosti a zložitosti elektroenergetiky sa v tomto odvetví dá nájsť veľa paralel s bežným životom a javmi, s ktorými sa dennodenne stretávame. „Dôkazom toho sú úžasné kresby, ktoré vytvorili umelci – neenergetici a verím, že takto budú ľahšie vysvetliteľné a zrozumiteľné aj ostatným,“ dodala J. Palková.

Foto: VSD

Bežte si pre energiu

Trafostanicu na Baltickej ulici si vzala na mušku organizácia Active Life, ktorá sa venuje športovým, charitatívnym i spoločenským podujatiam, ako aj komunitným projektom. A prečo práve tento objekt im padol do oka? „Vedľa je bežecký chodník, na ktorom sa každodenne aj s našou bežeckou komunitou realizujeme. Elektrina je nielen formou ale aj výrazným symbolom energie, ktorú sa snažíme vkladať do našich aktivít pri zlepšovaní života Košičanov. Motivovať ich do dobrých skutkov pre seba v podobe fyzickej aktivity a zároveň v prospech ostatných cez naše charitatívne bežecké podujatia. Preto symbolicky časť fasády tvorí nápis Energia pre všetkých,“ vysvetlil Tomáš Gáll, zakladateľ projektu Active Life.

Foto: VSD

Graffiti nie sú náhodný výstrelok

Čo sa týka samotného grafického spracovania a realizácie, z veľkého elektroenergetického slovníka VSD si špička domáceho graffiti umenia a vedúci Graffiti školy Martin Marko zvolil pojem Poruchy v distribučnej sústave, ktoré veľmi trefne zobrazil ako chyby v „sieti“. Druhým výtvarne poňatým pojmom sú Kompaktné žiarivky a LED technológia. „Obidva pojmy sú aktuálne a na spracovanie mimoriadne zaujímavé,“ vysvetlil autor premeny trafostanice na Baltickej M. Marko. Tiež prezradil, že graffiti nebolo náhodným impulzívnym výtvarným počinom: „Najprv nápad, skice. Potom kompletný farebný návrh. Do kompozície výtvarného diela som sa snažil zakomponovať aj popisné tabule. Samotná realizácia spočívala v malej oprave fasády, jej penetrácie a natretí celého objektu do základnej bielej farby. Ďalej prenos motívu z návrhu na fasádu. Nasledovalo niekoľkotýždňové maľovanie a nakoniec pripevnenie tabúľ na fasádu.“

Foto: VSD

Mesto Košice vizuálne úpravy víta a podporuje. „Teší nás, že sa vďaka nadšeniu mladých Košičanov podarilo v našom meste spríjemniť a zatraktívniť ďalšiu takúto na prvý pohľad fádnu stavbu. Pozitívne vnímame aj vzdelávaciu funkciu týchto umeleckých výtvorov. Aj tí, ktorí mali z fyziky najradšej prestávku, sa môžu takouto náučnou formou dozvedieť, ako funguje výroba a distribúcia elektrickej energie. Pozitívne vnímame aj to, že autor jedného z obrazov sa inšpiroval aj LED technológiami. Práve v týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie na projekt Smart City Košice, kde okrem iného plánujeme nakúpiť 632 nových LED svietidiel, ktoré vymenia technologicky zastarané lampy nášho verejného osvetlenia,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček.

Foto: VSD

Informačný servis