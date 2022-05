Situácia na trhoch s elektrinou a plynom je neúnosná, slovenskí dodávatelia energií volajú po zmene účtovania

Situácia na trhoch s elektrinou a plynom je už neúnosná pre viacerých dodávateľov energií na Slovensku. Ako uviedlo Združenie dodávateľov energií (ZDE), je čoraz ťažšie nielenže svojim zákazníkom garantovať ceny elektriny a plynu, ale aj stabilitu dodávok.

Riešením aktuálnej situácie tak môže byť zmena účtovania dodávky energií, kedy by časť spotreby odberateľa nebola nacenená fixne, ale v závislosti od aktuálnej ceny na spotovom trhu. Išlo by o firemných zákazníkov, nie o zákazníkov zo segmentu domácností, ktorý je regulovaný. Ak by cena na spote rástla, odberateľ by si priplatil, ak by klesala, ušetril by.

Návrh pohyblivej zložky

„Táto zmena by nebola pre nikoho likvidačná, keďže celkový nárast nákladov na energie by sa vo väčšine prípadov pohyboval v jednotkách percent. Firmy, ktoré majú zazmluvnené ceny za extrémne výhodných podmienok, by si priplatili o niečo viac, no stále by mali zabezpečené dodávky za bezkonkurenčné ceny. A práve o stabilitu dodávok v dnešnej dobe ide,“ vysvetlila predsedníčka ZDE a výkonnej rady Jana Ambrošová.

Zavedenie navrhovanej “pohyblivej zložky“ v účtovaní ceny za energie môže podľa ZDE pomôcť predísť pádu dodávateľov energií, či vypovedaniu zmlúv, akému čelil trh v uplynulej dobe. „Aktuálna situácia panujúca na trhu je mimoriadna. Prvýkrát v novodobej histórii čelíme tomu, že je ohrozená samotná stabilita dodávateľov energií. Zavedenie korekčného mechanizmu dokáže spomínané riziká do značnej miery eliminovať. Preto odberateľov energií vyzývame, aby túto možnosť, ak ju od svojho dodávateľa dostanú, využili,“ dodala Ambrošová.

Nikto negarantuje dlhodobé ceny

Takmer 220 eur stála v stredu 4. mája na komoditnej burze Power Exchange Central Europe megawatthodina elektrickej energie s dodávkou v budúcom roku pre Slovensko. Predvlani to bola približne štvrtina. Od začiatku apríla sa s výnimkou štyroch dní žiadna elektrina na tejto kľúčovej burze nezobchodovala. Objemy, ktoré sa podarilo kúpiť/predať, predstavujú podľa ZDE iba zanedbateľné množstvo z celkovej spotreby odberateľov na Slovenku. Podobná situácia panuje aj na trhu s plynom.

„Ak chcete dnes kúpiť elektrinu či plyn na dlhšie obdobie za rozumnú cenu, nemáte šancu. Nik vám negarantuje dlhodobé ceny, jediné čo funguje, je takzvaný spot. Teda trh s cenami, ktoré platia tu a teraz a zajtra môžu byť diametrálne odlišné,“ zdôraznil člen výkonnej rady ZDE Martin Kumpan.

Riadenie odberovými diagramami

Spotrebovaná elektrina a plyn vždy kolíšu v čase, má na ne vplyv napríklad aktuálne počasie, u firiem priebeh výroby a podobne. Dodávatelia energií sa tak riadia takzvanými odberovými diagramami, ktoré sú iba odhadom očakávanej spotreby.

„Dnes sa tak dostávame do situácie, že ak odberateľ prekročí očakávanú úroveň spotreby, musíme mu dodatočnú energiu zabezpečiť na spotovom trhu násobne drahšie, než mal uvedené v zmluve. Tento rozdiel v cene predstavuje pre dodávateľa dodatočné náklady, ktoré nemusí zvládnuť vykryť,“ konštatoval Kumpan.

Problém s obstaraním energií

Turbulentný vývoj na trhu s energiami podľa dodávateľov energií spôsobil, že predovšetkým organizácie zo segmentu štátnej a verejnej správy majú problém si energie vôbec obstarať. Napríklad, vyhlásia tender na dodávku elektriny, no žiadne ponuky nedostanú. Nik im totiž nedokáže ponúknuť cenu, ktorá by platila aj o niekoľko dní či týždňov, keď sa súťaž vyhodnotí.

„Pretože daný objem elektriny sa za fixnú cenu nakúpiť v dnešných podmienkach nedá, jedinou možnosťou je spot, kde sa ceny menia priebežne,“ uzavrel Kumpan.

Hľadať vzájomne akceptovateľné riešenia odporúča dodávateľom a odberateľom energií aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten síce odmieta zavedenie mimoriadnej regulácie, ktorá by umožnila 10 % zo zazmluvneného objemu dodávky elektriny plošne účtovať v spotových cenách, no vyzýva odberateľov aby zvážili, či nie je výhodnejšie pristúpiť na čiastkovú úpravu cien než riskovať, že ich dodávateľ z trhu odíde.