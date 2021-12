Situácia na trhoch s energiami zostáva napätá a výraznejšie poklesy cien sú v nedohľadne

Situácia na trhoch s energiami zostáva napätá. Vedúci tímu pre obchodovanie s elektrinou a plynom zo Stredoslovenskej energetiky Marián Rosinec nepredpokladá pre budúcoročný kontrakt výrazné poklesy trhových cien energií.

Ako uviedol pre agentúru SITA, problémom zo strany firemných zákazníkov bolo a je ponechanie si nedokúpených pozícií na koniec roku, s očakávaním poklesu cien, ktoré však neprišlo. „Naopak sústredené množstvo dopytu, na konci roka zvýšilo likviditu, čo ďalej podporilo rast cien energií,“ podotkol.

So spustením vykurovacej sezóny nabrali energetické komodity výraznejší rastový trend. Plyn, elektrina a emisné povolenky rástli na historicky rekordné hodnoty. Rast dopytu po komoditách a hlavne po plyne sa so zimnou sezónou podľa Rosinca predpokladal. Avšak na začiatku nikto neodhadoval, že sa to dostane až k takýmto extrémom.

Rizikové faktory zostávajú nezmenené

Keď sa budúcoročný kontrakt v elektrine na začiatku roku 2021 obchodoval pri úrovni 50 eur za megawatthodinu, tak dnes sa dostal až na úrovne pri 220 eur za megawatthodinu, čo je nárast približne o 300 percent.