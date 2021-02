Situácia v Slovenských elektrárňach nie je kritická, minister v niektorých veciach vraj zavádzal

Niektoré tvrdenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka vo veci situácie v Slovenských elektrárňach sú nepresné a v niektorých prípadoch aj zavádzajúce. V Slovenských elektrárňach nie je podľa Energetického průmyslového holdingu (EPH), ktorý v elektrárňach vlastní 33-percentný podiel, taká kritická situácia, o akej hovoril minister v stredu v parlamente. „Rokujeme s bankami o termínoch dostavby Mochoviec. Je pravda, že rokovania sú zložité, avšak posledný vývoj nasvedčuje, že by sme mali čoskoro dosiahnuť s nimi dohodu,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca EPH Daniel Častvaj.

Akcie elektrární nedávali ako záruku

EPH zdôraznil, že záruku vo forme akcií Slovenských elektrární nikdy ani jeden z akcionárov nezvažoval, čo bolo aj niekoľkokrát zástupcom ministerstva hospodárstva vrátane samotnému ministrovi deklarované. „Preto zdôvodneniu prijatia novely zákona o kritickej infraštruktúre s odkazom na záruku vo forme akcií spoločnosti vôbec nerozumieme,“ zdôraznil Častvaj.

EPH taktiež tvrdí, že vyjadrenia ministra Sulíka o bankrote Slovenských elektrární sú nepodložené a zavádzajúce. „Slovenské elektrárne riadne plnia všetky svoje splatné záväzky a nie je nám vôbec známe, z akého dôvodu pán minister usudzuje inak a z akého dôvodu robí takéto vyhlásenia, ktoré poškodzujú samotnú spoločnosť,“ dodal Častvaj.

Slovenské elektrárne si plnia všetky záväzky

Slovenské elektrárne nežiadali o predĺženie splatnosti svojich úverov. Tie sú totiž splatné až v roku 2025. „Zároveň Slovenské elektrárne zatiaľ nezaznamenali žiadna snahu banky Sberbank vstúpiť do akcionárskej štruktúry Slovenských elektrární, ani zo strany banky takáto žiadosť nezaznela. Neprebiehajú ani žiadne procesy, ktoré by naznačovali, že by k takémuto kroku malo dôjsť,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková, ktorá tak reagovala na vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka v parlamente.

Slovenské elektrárne si podľa nej riadne plnia všetky svoje záväzky a nevidia dôvody, ktoré by mali spôsobiť zhoršenie ich finančnej situácie. „Práve naopak, ceny elektriny na trhu stúpli a predávame za vyššie ceny ako sme predpokladali v schválenom pláne akcionármi. Tento plán bol poskytnutý aj financujúcim bankám a spoločnosť je v lepšej finančnej kondícii ako sa očakávalo,“ konštatovala Baková.

Nesúhlas s novelou o kritickej infraštruktúre

V súčasnosti 33-percentný akcionár Slovenských elektrární, ktorý by mal po dostavbe Atómovej elektrárne Mochovce získať od talianskeho Enelu ďalších 33 % akcií, varuje pred prijatím novely zákona o kritickej infraštruktúre. Tú chce parlament na návrh ministerstva hospodárstva prijať pod rúškom pandémie koronavírusu v skrátenom legislatívnom konaní. „Po prijatí novely v navrhovanom znení existuje obrovské riziko vzniku porušenia všetkých úverových zmlúv Slovenských elektrární vzhľadom na možné dopady záložného práva nad majetkom elektrární a efektivite jeho zhodnotenia. Na to bol pán minister dnes špecificky upozornený,“ konštatoval Častvaj, podľa ktorého môže prijatá novela viesť až k zastaveniu dostavby Mochoviec.

Podľa EPH je navrhovaná novela zákona o kritickej infraštruktúre mimo štandardov EÚ. „Ide o nekvalitný legislatívny text, ktorý je v rozpore s európskym právom a podľa nášho názoru aj s Ústavou SR. Táto novela novela nie je vynútená situáciou v Slovenských elektrárňach,“ uzavrel Častvaj.

Podľa Sulíka problémy s bankou

Štát ako 34-percentný akcionár má problém so Slovenskými elektrárňami. Povedal to v Národnej rade SR minister hospodárstva Richard Sulík pri predstavovaní novely zákona o kritickej infraštruktúre, ktorú by mal parlament prijať v zrýchlenom legislatívnom konaní. „Problém je v tom, že SE sú vďaka katastrofálnemu manažmentu zo strany Enelu pri dostavbe Mochoviec zadlžené po uši. Všetko bolo založené v prospech bánk. A tu začína problém,“ vysvetlil minister Sulík pri zdôvodňovaní zrýchleného konania pri prijímaní spomínanej novely.

Jedna z bánk, ktorej elektrárne dlžia peniaze, Sberbank, odmietla podľa ministra totiž predĺžiť splatnosť úverov. „Bolo to prekvapivé, keďže niekoľkokrát splatnosť predĺžila a to ešte v horšej situácii ako dnes,“ podotkol Sulík. Výsledkom podľa neho je, že od pondelka sa SE nachádzajú formálne v bankrote.

Podľa Sulíka sú Slovenské elektrárne v nezávideniahodnom stave, ako po ekonomickej, tak aj po vlastníckej stránke. „Preto prichádzame s týmto zákonom. Preto je na mieste skrátené legislatívne konanie. Je to výlučne o hájení národno-štátnych záujmov. Tu musíme konať,“ uzavrel Sulík.