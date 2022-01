Skrachovala česká spoločnosť Lumius, jej zákazníci musia požiadať o rýchlu zmenu dodávateľa elektriny a plynu

Česká energetická spoločnosť Lumius so sídlom v okrese Frýdek-Místek oznámila ukončenie dodávok plynu a elektriny. Spoločnosť mala približne 1 500 zákazníkov, a to predovšetkým v Moravsko-sliezskom kraji.

Jej klienti majú čas iba do utorka do polnoci požiadať o urýchlenú zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu. Ak to neurobia, bude im priradený dodávateľ poslednej inštancie. Informuje o tom portál TN.cz.

„K tomuto rozhodnutiu spoločnosť prinútila pretrvávajúca bezprecedentná situácia na veľkoobchodných trhoch s energiami. Cena oboch komodít za posledných šesť mesiacov stúpla niekoľkonásobne. Vývoj na trhu a stále sa zvyšujúce nároky na finančné zabezpečenie obchodovania našej spoločnosti už naďalej neumožňujú pokračovať v dodávkach,“ uviedol konateľ spoločnosti Pavel Miklas.

V polovici septembra minulého roka otriasol českým energetickým trhom koniec firmy Bohemia Energy, ktorá mala viac ako 900-tisíc zákazníkov. Skončili aj spoločnosti Kolibřík Energie, PLUS Energie, Ray Energy, spoločnosť Energie pro Tebe alebo firma Microenergy.