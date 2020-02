Skupina MOL zaknihovala vlani očistený zisk vyše 2,4 miliardy amerických dolárov

Ropná a plynárenská skupina MOL dosiahla v minulom roku očistený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou v súčasných cenách dodávok na úrovni 2,44 miliardy amerických dolárov (USD). V medziročnom porovnaní to znamenalo pokles o 9 %. „V roku 2019 sme dosiahli silné finančné výsledky, dokonca sme mierne prekročili náš zvýšený výhľad EBITDA, a to aj napriek slabšiemu externému prostrediu,“ reagoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.

Upstream klesol

Ako ďalej informuje spoločnosť, divízia Upstream, ktorá sa zameriava na prieskum a ťažbu ropy, zaznamenala vo štvrtom štvrťroku minulého roka postupné zvyšovanie ťažby, ktorá tak celoročne ostala prakticky bez zmeny na úrovni 111 000 barelov za deň, čo je mierne nad pôvodným výhľadom. Výsledkom však bol pokles zisku EBITDA tejto divízie o 17 % pre nižšie ceny ropy a plynu.

Pokles zisku zaznamenal MOL aj vo svojej divízii Downstream, ktorá sa zameriava na spracovanie ropy a predaj ropných produktov. Upravená EBITDA totiž medziročne klesla o 13 % na 866 miliónov USD. Ešte výraznejšie zisk klesal v samotnom štvrtom kvartáli. „Dôvodom boli slabšie rafinérske a petrochemické marže v závere minulého roka, pričom rafinérske marže sa v januári a februári 2020 zotavili. Dopyt po motorových palivách v regióne bol počas roka 2019 silný, vzrástol o 3,4 %, a podporil tak výsledky divízie Downstream,“ informuje spoločnosť.

Polyol podľa plánov

Skupina MOL v rámci divízie Downstream zároveň pokračuje v projekte Polyol, čo je vyše miliardová investícia v Maďarsku do komplexu na výrobu polyéterických polyolov. Projekt podľa spoločnosti pokračuje podľa harmonogramu a v súlade s rozpočtom a v roku 2019 boli zavŕšené najväčšie stavebné práce a ukončenie projektu je na úrovni 50 %. V roku 2019 sa zároveň definitívne rozhodlo o investičnom projekte hlbšieho spracovania ropy v rafinérii INA v chorvátskej Rijeke. Projekt zahŕňa aj výstavbu výrobnej jednotky na pozdržné koksovanie. Jej nábeh sa očakáva v roku 2023.

Naopak vlani sa v rámci skupiny MOL darilo divízii Služby zákazníkom, kde zisk EBITDA medziročne stúpol v lokálnej mene o takmer tretinu. Ešte viac sa darilo segmentu Gas Midstream, zameraného na prepravu zemného plynu, ktorého upravený zisk EBITDA vlani stúpol až o 48 % na 71 miliónov USD. „Neistota okolo rusko-ukrajinskej dohody o tranzite plynu významne zvýšila dopyt. Prevádzkové náklady klesli o viac ako 10 %, keďže spotreba palivového plynu a straty v sieti klesli. Klesla tiež cena zemného plynu,“ komentovala výsledky spoločnosť.

Očakávajú rast zisku

„Dosiahli sme tiež dôležitý míľnik na našej ceste transformácie do roku 2030. Schválili sme akvizíciu významných aktív Upstreamu v Azerbajdžane, dosiahli sme 50 % dokončenosť nášho vlajkového projektu Polyol a naša divízia Služieb zákazníkom zaznamenala rekordný rok. So svojimi pevnými základmi a napriek narastajúcim globálnym neistotám sa pozeráme do roku 2020 s optimizmom. Aj vďaka novým aktívam očakávame rast zisku na báze EBITDA na približne 2,5 miliardy USD pri cene ropy Brent okolo USD 60/bbl a pri konzervatívnych výhľadoch petrochémie. To by nám malo poskytnúť dostatok peňažných tokov na pokrytie našich investícií do strategických projektov,“ dodal na margo dosiahnutých výsledkov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.