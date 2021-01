Skupina Naftogaz nesúhlasí s bezodplatným prevodom Ukrtransnafty na rezort energetiky

Ukrajinský energetický koncern Naftogaz nesúhlasí s návrhom ministerstva energetiky Ukrajiny, aby sa na tento rezort previedlo vlastníctvo spoločnosti Ukrtransnafta, ktorá zabezpečuje prepravu ropy prostredníctvom ropovodu Družba. Tlačová služba Naftogazu vyhlásila, že takýto krok by bol v rozpore so súčasnou ukrajinskou legislatívou a môže viesť k tomu, že skupina Naftogaz by nebola schopná uhrádzať svoje záväzky v celkovej sume 64 miliárd hrivien. Informuje o tom portál biz.censor.net.

Vyvlastnenie aktív spoločnosti Naftogaz

Reorganizácia a/alebo vyvlastnenie aktív spoločnosti Naftogaz v takom významnom objeme môže viesť k ohrozeniu plnenia záväzkov skupiny podľa existujúcich úverových zmlúv, uviedol Naftogaz vo vyhlásení. Naftogaz ďalej poznamenáva, že návrh na prevod Ukrtransnafty na ministerstvo energetiky je v rozpore aj s majetkovou politikou schválenou ukrajinskou vládou, ktorá skupine Naftogaz zadala strategickú úlohu pripraviť sa na primárnu verejnú ponuku menšinového podielu akcií (IPO) na jednej z popredných búrz cenných papierov. Bezodplatný prevod akcií spoločnosti Ukrtransnafta na ministerstvo energetiky by viedol k strate Naftogazu vo výške 11,7 miliardy hrivien, dodala skupina.