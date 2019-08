Skupine ČEZ sa darilo, jej čistý zisk stúpol o 45 %

Česká energetická skupina ČEZ v prvom polroku dosiahla medziročný rast zisku pred odpismi (EBITDA) o 19 percent na 32,1 mld. českých korún (CZK). Čistý zisk skupiny stúpol o 45 percent na úroveň 11,2 mld. CZK, predovšetkým vďaka rastu realizačných cien vyrobenej elektriny a vyššiemu zisku z obchodovania s komoditami. Čistý zisk po zohľadnení mimoriadnych vplyvov dosiahol sumu 12 mld. CZK. Spoločnosť ČEZ o tom informovala v utorok na svojej internetovej stránke.

Výroba elektriny stúpla

Z tradičných zdrojov skupina za prvých šesť mesiacov tohto roka vyrobila 30,8 TWh elektriny, čo bol medziročný rast o 1,1 TWh, čiže o štyri percentá. Jadrové elektrárne ČEZ v prvom polroku výrobu zväčšili o 0,3 TWh. Výroba elektriny v oblasti novej energetiky medziročne stúpla o 19 percent na 1,2 TWh.

Spoločnosť ďalej informovala, že v prvom polroku medziročne zvýšila investície do dlhodobého majetku o 2,6 mld. CZK na 11,6 mld. CZK, z čoho viac ako 4,4 mld. CZK smerovalo do distribučnej siete v ČR. Medziročne sa najviac zväčšili investície do tradičných výrobných zdrojov, a to o 1,3 mld. CZK.