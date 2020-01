Slováci míňajú na bývanie takmer štvrtinu z celkových výdavkov

Na bývanie míňajú Slováci z ich celkových výdavkov približne štvrtinu. Nie všetci ale dokážu faktúry za elektrinu, plyn, kúrenie či vodu zaplatiť načas. Problémy s tým má takmer 8 % slovenských domácností. Dôvodom sú financie. Vyplynulo to z údajov Eurostatu, na ktoré upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Platiť faktúry za bývanie načas nedokážu najmä domácnosti jedného dospelého s dieťaťom, nakoľko až 14,6 % takýchto domácností sa pravidelne pasuje so spomínaným problémom. Ťažkosti s platením účtov za bývanie načas sa ale vyskytujú aj v každej desiatej mnohodetnej domácnosti, teda v domácnosti s dvomi dospelými a tromi a viac deťmi. „Naopak, v najmenšej miere majú problém s platením faktúr za bývanie načas bezdetné domácnosti a to najmä tie, v ktorých žijú viac ako traja dospelí. Veľmi zodpovednými platičmi sú ale aj seniori nad 65 rokov či ľudia žijúci „single“,“ uviedla Sadovská.

Za energie si priplatíme

To, že mnohí Slováci vnímajú náklady na bývanie ako záťaž, potvrdzujú podľa nej aj údaje Štatistického úradu SR. Platiť celkové náklady na bývanie veľmi zaťažuje takmer štvrtinu slovenských domácností. Hoci menšou, ale predsa ťarchou sú spomínané náklady pre viac ako 60 % domácností a iba 14,5 % domácností nerobia výdavky za bývanie žiadny problém. Tento stav súvisí s finančnou situáciou domácností. „Finančné zabezpečenie rodín či jednotlivcov veľmi úzko súvisí aj s ekonomickým vývojom v krajine, mierou nezamestnanosti, rastom platov, no v neposlednom rade aj s vývojom cien. Práve oblasť bývania zaznamenala vlani na Slovensku nárast cien o 4 %, čo bolo zároveň najrýchlejšie tempo zdražovania v rámci spotrebného koša,“ poukázala analytička.

Za bývanie či energie si pritom priplatíme aj v roku 2020. „Tak napríklad ceny elektriny by mali byť v tomto roku vyššie ako vlani o 7,6 %, ceny plynu o 4 % a ceny tepla o 1,9 %. Priemernej domácnosti na Slovensku by sa tak ročné náklady za energie mohli v tomto roku zvýšiť o 30 – 60 eur,“ skonštatovala Sadovská.

Platenie účtov v európskych krajinách

Problém s platením účtov za bývanie načas majú aj obyvatelia ostatných ekonomík Európskej únie. Najčastejšie sa s touto neschopnosťou stretávajú v Grécku, kde je podľa údajov Eurostatu tento problém evidovaný u vyše tretiny domácností. V Bulharsku nedokážu platiť faktúry za bývanie včas tri z desiatich domácností. V Chorvátsku je podiel takýchto domácností na úrovni 17,5 %, v Rumunsku na úrovni 14,4 %. Naopak, najnižší podiel domácností s neschopnosťou zaplatiť účty načas evidujú v Holandsku, Českej republike, Švédsku či v Rakúsku, a to v rozpätí 1,5 až 2,5 %. V Európskej únii ako takej bol v roku 2018 evidovaný podiel domácností, ktoré nedokázali zaplatiť účty za elektrinu, plyn, kúrenie či vodu načas na úrovni 6,6 %.