Slováci podporili výrobu zelenej elektriny sumou 147 miliónov eur, ale očakávania ÚRSO sa nenaplnili

Počas prvých piatich mesiacov tohto roka zaplatili Slováci vo svojich faktúrach na podporu výroby zelenej elektriny viac ako 147 miliónov eur.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pritom predpokladal v cenových rozhodnutiach, že spotrebitelia elektriny zaplatia na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či prostredníctvom kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) ku koncu mája viac ako 190 miliónov eur. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Predpoklady regulátora sa nenaplnili

Regulátor predpokladal, že do konca mája tohto roka podporia spotrebitelia bezmála 2,5 milióna megawatthodín vyrobenej zelenej elektriny.

Predpoklady regulátora sa nakoniec nenaplnili, keďže Slováci do konca mája podporili viac ako 2,2 milióna megawatthodín elektriny vyrobenej prostredníctvom OZE a KVET.

Dôležité sú dva parametre

V tomto roku by mali odberatelia podporiť zelenú elektrinu celkovou sumou 398 miliónov eur. Ide o plán regulačného úradu z cenového rozhodnutia prijatého koncom vlaňajška. Podľa vývoja trhových cien elektriny na burze PXE by to však malo byť o čosi menej, 266 miliónov eur.

Vlani podporili Slováci zelenú elektrinu sumou 467 miliónov eur. Pre regulačný úrad sú pri bilancii nákladov a výnosov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a KVET dôležité dva parametre – predpokladaná koncová spotreba elektriny a predpokladaná priemerná cena elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou.