Slováci prejavili záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov do roku 2035, chcú ich namiesto plynu

Zhruba 70 percent Slovákov chce do roku 2035 využívať obnoviteľné zdroje energie namiesto plynu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre organizáciu Greenpeace Slovensko, ktorý uskutočnili na vzorke 1003 respondentov v období od 16. novembra do 3. decembra. Informuje o tom Greenpeace Slovensko v tlačovej správe.

“Prieskum jasne ukazuje, že Slováci žiadajú zvýšiť investície do obnoviteľných zdrojov energie. Ľudia na rozdiel od politikov pochopili, že obnoviteľné zdroje sú z pohľadu riešenia klimatickej krízy kľúčové. Zároveň sú odpoveďou na súčasnú energetickú krízu. Tú spôsobila naša závislosť od plynu a jeho rastúce ceny na trhu, ktoré následne dvíhajú ceny energií pre domácnosti či mestá a obce,“ uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Riešenie klimatickej krízy očakáva okolo 80 percent opýtaných. Asi 84 percent si myslí, že Slovensko by malo investovať do energií z obnoviteľných zdrojov viac. Momentálne Slovensko využíva 17,5 percenta energie z obnoviteľných zdrojov. Pre udržanie globálneho oteplenia pod 1,5 stupňa Celzia a pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality sú energetické systémy založené na obnoviteľných zdrojoch kľúčové.