Slováci si pri tankovaní opäť siahnu hlbšie do vrecka, analytička upozorňuje aj na príchod letnej sezóny

Slovenskí motoristi by sa mali pripraviť na ďalšie zdražovanie. Ako totiž uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, nie je za tým iba drahá ropa, ale aj prichádzajúca letná motoristická sezóna. Tá totiž zvyšuje dopyt, čo bude tlačiť ceny ropy a benzínu nahor.

„Vzhľadom na to, že ceny ropy sa naďalej držia na vysokých úrovniach, očakávame, že ceny na našich pumpách nemajú príliš priestor na pokles. Zároveň ale platí, že Slovensko spolu s Maďarskom a Českom dostalo výnimku zo zákazu dovozu ruskej ropy, keďže ten sa netýka ropy dovážanej potrubím. Tento fakt by teda nemal tlačiť na rast cien ropy u nás. Európsky trh ale môže čeliť nižšej ponuke ropy, keďže tú embargo ešte viac obmedzí. Zákaz dovozu ruskej ropy dovážanej tankermi sa totiž týka asi dvoch tretín ruskej ropy dovážanej do EÚ,“ uviedla Glasová.