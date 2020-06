Slováci sú veľkými podporovateľmi obnoviteľných zdrojov. Kým to neovplyvní ich účty za energie, ukázal prieskum.

Názory Slovákov na reguláciu v energetike sa rôznia. Kým viac ako 40 % z nich súčasné nastavenie regulácie vyhovuje, prípadne by ju úplne zrušili, takmer tretina by regulovanie cien v energetike ešte sprísnila. Ukázal to prieskum, ktorý pri príležitosti konania prvej online energetickej konferencie Smart NRG Forum realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere v období od 27. mája do 1. júna na vzorke 508 respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Úplné zrušenie regulácie s tým, že ceny energií by určoval trh a nie úradníci z regulačného úradu, by podľa prieskumu privítalo 20,7 % respondentov. Ďalších 23,6 % tvrdí, že súčasný spôsob regulácie je v poriadku a 31,5 % opýtaných tvrdí, že je za prísnejšiu reguláciu cien energií, aby ceny boli podľa nich spravodlivejšie. Na druhej strane prieskum ukázal aj fakt, že regulácia cien v energetike je pre veľkú skupinu Slovákov vzdialená téma, keďže až vyše 24 % z nich na túto otázku nevedelo reagovať.

OZE? Samozrejme, ale bez zvyšovania cien

Prieskum tiež ukázal náklonnosť Slovákov k obnoviteľným zdrojom energií. Tá sa však zrejme končí vtedy, keď sa ich podpora začne prejavovať na účtoch za energie. Na otázku ohľadom podpory budovania obnoviteľných zdrojov energií totiž až takmer 65 % opýtaných reagovalo, že sú za, avšak iba v prípade, ak by to nezvyšovalo finálnu cenu energií pre spotrebiteľov. Ďalších takmer 18 % sú za podporu obnoviteľných zdrojov aj za cenu vyšších účtov. Úplne podporu obnoviteľným zdrojom s tým, že majú fungovať iba ak sú ekonomicky konkurencieschopné voči klasickým zdrojom, odmieta vyše 6 % opýtaných. Desatina respondentov sa nevedela vyjadriť.

Významnou témou súčasnosti je aj v oblasti energetiky pandémia nového koronavírusu. Rodiny trávili v domácnostiach oveľa viac času, ako štandardne a často z domu aj pracovali. Až takmer 40 % respondentov v prieskume pritom uviedlo, že počas koronakrízy pocítili zvýšený odber energií v domácnosti. Naopak 41,5 % zvýšený odber neeviduje a zvyšných vyše 19 % tvrdí, že sa o spotrebu energií v domácnosti nezaujíma.

V pandémii očakávajú zníženie cien

Jasno však Slováci majú v tom, čo by od energetických firiem v čase koronakrízy očakávali. Až takmer dve tretiny z nich sa totiž v prieskume vyjadrili, že by privítali zníženie cien energií. Takmer 20 % z opýtaných by od energofiriem v situácii, aká vplyvom pandémie nastala, očakávali možnosť dohodnúť sa na odklade platieb za energie, takmer 14 % by zase očakávalo posilnenie online komunikácie energetických firiem. Vítanou reakciou odberateľov energií je tiež zrušenie plánovaných odstávok dodávok energií.

Témy regulácie cien energií, podpory budovania obnoviteľných zdrojov, ale aj reakcie energofiriem na pandémiu nového koronavírusu, budú aj predmetom diskusie na spomínanej online konferencii Smart NRG Forum. Tá sa uskutoční už v stredu 24. júna o 9:00 aj za účasti štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka, zástupcov energetických firiem a odborníkov v oblasti energetiky.

Záštitu nad prvou online konferenciou venovanou energetike na Slovensku pritom prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Šéf rezortu Richard Sulík ocenil najmä inovatívny prístup organizátorov ako aj atraktívne zvolené témy.

„Oceňujem iniciatívu pripraviť podujatie v novom formáte a viesť odbornú diskusiu online prostredníctvom nových technologických riešení vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu. Hlavné témy konferencie, programové vyhlásenie vlády v sektore energetiky a reakcia energetických firiem na výzvy spojené s koronakrízou, sú zvolené nanajvýš aktuálne,“ uviedol Richard Sulík v liste adresovanom organizátorom.

1. online energetická konferencia

Konferenciu organizuje portál vEnergetike.sk v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť. Cieľom organizátorov je pritom vytvoriť podujatie pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorú zaujíma budúcnosť energetiky na Slovensku ale aj vo svete. Pôjde o online projekt, ktorý vznikol aj v reakcii na súčasnú pandemickú situáciu, snaží sa však zachovať všetky dôležité prvky tradičných konferencií. Veľkým benefitom pre účastníkov prvej edície je, že je kompletne zdarma. Stačí sa tak zaregistrovať a pred konferenciou každý z účastníkov dostane pripomienku, že začiatok podujatia sa blíži.

Na prvej edícii konferencie pritom vystúpia renomovaní rečníci. Vízie novej vlády bude prezentovať štátny tajomník Karol Galek, za energetické firmy vystúpia predseda predstavenstva SPP-Distribúcia František Čupr, predseda predstavenstva VSD Radoslav Haluška, predseda predstavenstva ZSE-Energia Juraj Krajcár a riaditeľ divízie obchod v spoločnosti VSE Miroslav Kulla. Svoje názory na aktuálnu situáciu v energetike prinesie aj Pavol Poláček, advokát a partner kancelárie Poláček & Partners, ktorá sa špecializuje aj na sektor energetiky. Partnermi podujatia sú ZSE, VSE, SPP a Nielsen Admosphere.