Slováci v januári prispeli na podporu zelenej elektriny vyše 20 miliónmi eur, odberatelia prekonali očakávania ÚRSO

Slovenskí odberatelia elektriny v januári tohto roku prispeli na podporu zelenej elektriny 20,3 milióna eur. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pritom počítal so sumou 19,9 milióna eur.

Predpoklady sa nenaplnili

Regulátor predpokladal, že v januári podporia spotrebitelia vo svojich faktúrach 437-tisíc megawatthodín vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či prostredníctvom kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Predpoklady regulátora sa nakoniec nenaplnili, keďže Slováci v januári podporili viac ako 481-tisíc megawatthodín zelenej elektriny.

V tomto roku by mali odberatelia podporiť zelenú elektrinu celkovou sumou 398 miliónov eur. Ide o plán regulačného úradu z cenového rozhodnutia prijatého koncom vlaňajška. Podľa vývoja trhových cien elektriny na burze PXE by to však malo byť o čosi menej, 388 miliónov eur. Vlani podporili Slováci zelenú elektrinu sumou 467 miliónov eur.

Výdavky budú zverejňovať každý mesiac

Pre regulačný úrad sú pri bilancii nákladov a výnosov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET dôležité dva parametre. Predpokladaná koncová spotreba elektriny a predpokladaná priemerná cena elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou. ÚRSO sa rozhodol zverejňovať výdavky na podporu zelenej elektriny každý mesiac.

„Pravidelné informovanie verejnosti o tom, ako sa vyvíja objem finančných zdrojov na podporu výroby elektriny z OZE a VÚKVET, či sú tam prebytky financií, alebo naopak ich nedostatok, považujem za prejav zodpovednosti voči všetkým slovenským odberateľom elektriny,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.