Slovak Investment Holding zainvestoval do spoločnosti Enstra

Slovak Investment Holding poskytol priamu kapitálovú investíciu spoločnosti Enstra. Tá je inovátorom v oblasti racionalizácie distribúcie a dodávky energií, pričom kladie dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov a kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Do jej portfólia patria veľké priemyselné parky, logistické centrá, maloobchodné prevádzky a obchodné centrá. S investíciou by sa Enstra chcela stať dominantným alternatívnym prevádzkovateľom distribučných sústav, alternatívnym dodávateľom a distribútorom elektrickej energie na Slovensku. „Spoločností poskytujúcich kapitálové investície do vlastného imania technologických firiem v tomto regióne nie je nazvyš a inovatívne financovanie Slovak Investment Holding je pre nás o to hodnotnejšou podporou. Veľkou výhodou je aj katalyzačný efekt, ktorý nám pomohol získať spoluinvestíciu aj od súkromného investora,“ uviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Enstra Michaela Balážová.

Efektívne využívanie energií

Stále dôležitejším aspektom v oblasti energetiky je podľa generálneho riaditeľa Slovak Investment Holding Ivana Lesaya potreba nárastu a efektivity využívania energií vyrobených z obnoviteľných zdrojov. „To by malo mať pozitívny efekt na celkové znižovanie emisií a uhlíkovej stopy, ktoré sú spojené s výrobou energie, ale aj jej distribúciou. Slovak Investment Holding pristupuje veľmi zodpovedne k ochrane životného prostredia a v poslednej dobe sa nám podarilo uzavrieť viacero investícií v tejto oblasti. Teším sa, že takéto projekty na slovenskom trhu vznikajú a obzvlášť z toho, keď sa nám darí kombinovať cieľ podpory inovatívnych, technologických spoločností s cieľom ochrany životného prostredia. Spoločnosť Enstra je dokonalým príkladom takejto viacúčelovej investície,“ uviedol k transakcii Lesay.