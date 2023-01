Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasuje novú výzvu na inovácie v zdravotníctve, ponúka 50-tisícové poukážky

Podnikatelia budú môcť opäť využiť finančnú pomoc na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pripravila prostredníctvom národného projektu inovujme.sk poukážky vo výške 50-tisíc eur na projekt.

Zdravá spoločnosť 2.0

Od 1. februára vyhlasuje novú výzvu s názvom Zdravá spoločnosť 2.0. Výzva bude otvorená do 15. marca tohto roka, na inovačné projekty pre podnikateľov je vyčlenený jeden milión eur. Sumu inovačnej poukážky od 10-tisíc do 50-tisíc eur SIEA preplatí formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.

„Cieľom výzvy Zdravá spoločnosť 2.0 je motivovať firmy k vytváraniu nových produktov a služieb, ktoré sú v našom zdravotníctve potrebné a na ktorých sa dá v budúcnosti ďalej úspešne stavať,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Inovačné poukážky

Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Poukážky budú na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

„Výzva Zdravá spoločnosť 2.0 je úspešným pokračovaním minuloročnej finančnej pomoci, ktorú využilo dovedna 27 firiem v celkovej hodnote 1,25 milióna eur,“ dodáva Jurikovič.