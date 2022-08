Teplárom sa nepozdáva projekt nižšej ceny plynu od Sulíkovho ministerstva, zabúda na približne 600-tisíc domácností

Domácnosti odoberajúce teplo od veľkých výrobcov, čiže prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom (CZT), sú štátom diskriminované. Myslí si to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).

Teplárom sa totiž nepozdáva ministerstvom hospodárstva pripravovaný produkt od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktorý má zabezpečiť nižšie ceny plynu, ale najmä pre rodinné domy.

„Upozorňujeme vládu SR na to, že pri tomto projekte ‚zabudla‘ na približne 600-tisíc domácností zásobovaných teplom zo systémov CZT, v ktorých sa 52 % tepla vyrába z plynu,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Podľa Janiša pomoc od vlády, ktorá by pomohla tlmiť prudký nárast ceny plynu pre domácnosti od budúceho roka, by mala byť rovnaká pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome na sídlisku alebo rodinnom dome.

Diskriminácia veľkej časti ľudí

Ministerský projekt nižšej ceny plynu, len pre domácnosti mimo domácností zásobovaných z CZT, považuje SZVT za neprijateľný a hrubo diskriminujúci veľkú časť obyvateľstva žijúceho na Slovensku.

„Opäť žiadame vládu, aby svoje kroky zvážila a neohrozovala finančnú situáciu občanov, ktorých navrhovaný vládny projekt pomoci nezahrňuje a nepočíta s nimi,“ dodáva predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) združuje viac ako 100 dodávateľov tepla na celom Slovensku. Prostredníctvom systémov CZT je zabezpečovaná dodávka tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku pre takmer 2 milióny občanov.

Zmluva na niekoľko rokov

SPP spolu s Ministerstvom hospodárstva SR prichádza so zastropovanými cenami plynu pre domácnosti pre energetickú krízu, ktorá vyháňa ceny energií na trhoch do rekordných výšok.

Ak sa domácnosť rozhodne uzavrieť s dodávateľom plynu štvorročný kontrakt, v budúcom roku by mala dostávať megawatthodinu plynu za zhruba 57 eur. V ďalšom roku by to bolo 65 eur, v nasledujúcom 72 eur a v roku 2026 by sa cena plynu pre domácnosti pohybovala na úrovni 76 eur.

Ak podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka do konca tohto roka uzavrú odberatelia s dodávateľom plynu SPP zmluvu na štyri roky, cena plynu im v budúcom roku porastie o 20 % plus inflácia. V rokoch 2024 a 2025 by sa už mala cena plynu pre týchto zákazníkov zvyšovať len o infláciu.

Komu je toto 4-ročné obdobie príliš dlhé, tak môže podľa Sulíka uzavrieť zmluvu iba na jeden rok. Týmto zákazníkom porastie cena plynu v budúcom roku o 42 % plus inflácia. Plynu, ktorý nakupujú výrobcovia tepla na výrobu tepla pre domácnosti, sa zastropované ceny netýkajú.