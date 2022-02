Slovenské elektrárne sa chcú proti zavedeniu špeciálnej dane brániť, považujú ju za likvidačnú a diskriminačnú (video)

aktualizované 10. februára 2022, 13:28

Slovenské elektrárne sa budú proti novej špeciálnej dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením brániť.

Ako povedal na štvrtkovej tlačovej besede generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, v prvom rade sa bude slovenský výrobca elektriny najprv snažiť vysvetľovať a komunikovať s vládou celú problematiku ešte predtým, ako pôjde zákon do parlamentu. Strýček verí, že vláde sa podarí vysvetliť hrozby novej dane pre spoločnosť.

„Samozrejme analyzujeme naše možnosti obrany. Vynaložíme všetky naše prostriedky na to, aby sme tú situáciu zvrátili. Očakávame diskusiu na túto tému, aby naša spoločnosť nebola zlikvidovaná,“ povedal Strýček.

Slovenské elektrárne sú na vrchole zadlženia

Ak sa podľa neho predsa len spomínaná daň podarí schváliť, Slovenské elektrárne určite zastavia dostavbu štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Ohrozené bude aj spustenie tretieho mochovského bloku do prevádzky, ktorý je už dokončený, a čaká už len na druhostupňové povolenie.

Elektrárňam podľa Strýčka hrozí vyhlásenie konkurzu už asi v marci, kedy sa podniku minú prostriedky.

„Existujúce banky nám neposkytnú ďalšie prostriedky, v marci už nebudeme schopní splácať svoje záväzky. Banky nám od rána volajú, že čo sa to stalo, lebo sa nás pýtajú, či budeme schopní splácať svoje úvery. Nachádzame sa na vrchole svojho zadlženia,“ zdôraznil Strýček.

Nová daň je diskriminačná

Nová daň je podľa Slovenských elektrární aj diskriminačná, keďže štát vlastní veľké vodné elektrárne, ktoré tiež vyrábajú elektrinu a predávajú ju za trhové ceny. A tie zdaňovať neplánuje.

Zákon o novej dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením prijala v stredu vláda bez predchádzajúceho rokovania so samotnými Slovenskými elektrárňami.

„Dozvedeli sme sa to z médií. Považujeme to za veľmi nevhodné ovplyvňovanie podnikateľského prostredia. Je to absolútne bezprecedentné,“ konštatoval Strýček, podľa ktorého samotný zákon navyše ide zdaňovať fiktívne zisky.

„Slovenské elektrárne sú pripravené debatovať o vplyve cien elektriny, sme ochotní prispieť, ale sadzba novej dane na úrovni 50 % je likvidačná a bezprecedentná,“ uzavrel Strýček.