Slovenské elektrárne vlani vyrobili najviac elektriny bez emisií, do siete dodali 17 tisíc gigawatthodín

Slovenské elektrárne (SE) dodali v minulom roku do siete takmer 17-tisíc gigawatthodín elektriny. Vďaka jadrovým a vodným zdrojom najväčší slovenský výrobca elektriny dodal do siete až 95 % bez emisií oxidu uhličitého. „Výrobe na Slovensku už tradične dominuje jadrová energetika, ktorej podiel na výrobe v minulom roku dosiahol 53,3 %. Napriek koronakríze a veľmi prísnym opatreniam pracovali všetky jadrové bloky spoľahlivo, nezaznamenali sme žiadne neplánované odstavenie blokov,“ uviedol vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov Slovenských elektrární Ján Mazánik.

Väčšia výroba z jadra a vody

Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach dodali vlani do siete vyše 14-tisíc gigawatthodín elektriny. Dva jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach vyrobili o 100 gigawatthodín viac elektriny oproti plánu, dva jadrové bloky v Mochovciach o 140 gigawatthodín.

Výrobe z jadra podľa Mazánika sekundovala výroba z vody. Stúpla najmä vďaka extrémne daždivému októbru o takmer 15 %, vďaka čomu najväčší slovenský výrobca elektriny naplnil nádrže prečerpávacích elektrární až po okraj. Z vody načerpanej v októbri potom vyrábal elektrinu ešte aj v novembri a decembri. Vodné elektrárne z portfólia Slovenských elektrární do siete dodali 1 846 gigawatthodín elektriny.

Výroba z uhlia poklesla

Slovenské elektrárne medziročne znížili výrobu z uhlia takmer o tretinu na 1 059 gigawatthodín, pričom do siete dodali 865 gigawatthodín elektriny. Uhoľná elektráreň vo Vojanoch prakticky od marca stála a obmedzenie výroby párkrát zaznamenali aj v nováckej tepelnej elektrárni.

Podľa predbežných údajov štátnej Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) spotreba elektriny na Slovensku v roku 2020 medziročne klesla o 3,3 percenta na 29 309 gigawatthodín. Pritom na jar minulého roku to pre energetický sektor nevyzeralo optimisticky, pretože veľké fabriky pre koronavírus nevyrábali a spotreba elektriny sa v tom čase prepadla až o 14 %.

Po dostavba Mochoviec budeme exportérmi

Na našom území sa vyrobilo 28 991 gigawatthodín elektriny. Slovensko tak časť elektriny dováža. Po uvedení tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce, čo by malo byť už v tomto roku, sa stane Slovensko čistým exportérom.

„Po plánovanom ukončení výroby elektriny z hnedého uhlia v Novákoch a spustení tretieho bloku Mochoviec slovenskí energetici počítajú s novými rekordmi v dodávke čistej elektriny nielen do slovenských domácností a firiem, ale aj do zahraničia. Krajina by totiž mala viac elektriny, než sama spotrebuje,“ konštatovali Slovenské elektrárne, podľa ktorých pri nezmenenej výrobe ostatných zdrojov a nezmenenej spotrebe sa Slovensko stane exportérom elektriny v odhadovanom objeme 3 terawatthodín. Pre ilustráciu, to je viac, než v priemere za rok spotrebuje milión slovenských domácností.