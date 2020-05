Slovenskej firme Nafta sa na Ukrajine darí, získala ďalšie licencie na prieskum plynu

Spoločnosť Nafta, ktorá na Slovensku prevádzkuje plynové zásobníky a venuje sa prieskumu a ťažbe uhľovodíkov, upevňuje svoje postavenie na Ukrajine. Spoločnosť EP Ukraine, v ktorej má Nafta 10-percentný podiel a Energetický a průmyslový holding (EPH) 90-percentný podiel, totiž získala licenciu na prieskum a ťažbu najmä zemného plynu v ukrajinských projektoch Grunivska a Ochtyrska. Rozhodla o tom v stredu ukrajinská vláda.

Začínajú vŕtať prieskumné vrty

Ako ďalej prostredníctvom portálu Slovenského plynárenského a naftového zväzu slovgas.sk informovala spoločnosť EPH, jej dcérska firma EP Ukraine bola vybraná na základe hodnotiacich kritérií vypracovaných expertmi, medzinárodnými poradenskými spoločnosťami a energetickými organizáciami. „Vítame možnosť využiť svoje finančné a technologické prednosti pri dynamickom rozvoji ukrajinského energetického sektora,“ uviedla v reakcii spoločnosť EP Ukraine.

Spoločnosť EP Ukraine teraz rozbehne rozsiahly investičný program zahŕňajúci v prvej fáze realizáciu seizmických meraní a vyvŕtanie značného množstva prieskumných vrtov. Na dodávky služieb a materiálov bude využívať lokálne ukrajinské firmy a expertov.

Projekt Grunivska sa nachádza v Sumskej a Poltavskej samosprávnej oblasti a zaberá rozlohu takmer 1 100 kilometrov štvorcových. Projekt Ochtyrska s celkovou rozlohou 670 kilometrov štvorcových sa rozprestiera na pomedzí Sumskej, Poltavskej a Charkovskej samosprávnej oblasti.

Nafta na ukrajinskom trhu

Spoločnosť Nafta, ako stredoeurópsky líder vo výrobe a skladovaní ropy a zemného plynu s viac ako 105 rokmi skúseností, je v ukrajinskom projekte pripravená zabezpečiť aktívny rozvoj jednotlivých licencií na prieskum a ťažbu uhľovodíkov, najmä zemného plynu. V minulom roku sa prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nafta RV LLC zapojila do tendra o Vantazhkivsku licenciu. So svojou ponukou v aukcii uspela a získala nárok na licenciu Vantazhkivske neďaleko mesta Poltava. Nafta taktiež vlani začala spolu s firmou Cub Energy Inc. realizovať prvý z troch naplánovaných prieskumných vrtov pri Užhorode.

Slovenská firma Nafta prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nafta International B.V., vstúpila na ukrajinský trh pred zhruba štyrmi rokmi po získaní 50 % v licencii Užhorod. Odvtedy partneri pracujú na spoločnom projekte zameranom na prieskum Užhorodskej licencie na západnej Ukrajine. Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku.

EPH ako hlavný akcionár EP Ukraine aktívne pôsobí v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Taliansku, Poľsku a Maďarsku. Holding pokrýva celé spektrum výroby a distribúcie energie.