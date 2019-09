Slovenskí motoristi budú zrejme tankovať drahšie benzíny aj naftu

Slovenskí motoristi by sa mali pripraviť na mierne zdražovanie pohonných látok. „Predpokladáme, že budúci týždeň ceny na našich pumpách pôjdu mierne nahor,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Dôvodom rastu cien benzínov a nafty je zdražovanie ropy na svetových trhoch. „Počas tohto týždňa sa ceny na ropnom trhu šplhali smerom nahor. Aktuálne sa cena ropy Brent pohybuje v blízkosti hladiny 61 amerických dolárov za barel. Za rastom ceny čierneho zlata tento týždeň stál významnejší pokles zásob surovej ropy, ktorý bol výraznejší, ako trhy očakávali,“ dodala Dovalová.

Vlani sme tankovali drahšie

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (34. týždeň), v porovnaní s predchádzajúcim, opäť znížili. Ceny pohonných látok tak klesali tretí týždeň v rade. Cena 95-oktánového benzínu počas uplynulého týždňa klesla o 0,4 % na úroveň 1,321 eura za liter a 98-oktánový benzín sme tankovali o 0,3 % lacnejšie ako týždeň predtým, keď jeho cena bola v priemere 1,508 eura za liter. Aj ceny nafty zaznamenali pokles, ale len veľmi mierny o 0,1 % na 1,203 eura za liter.

„V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tankujeme 95-oktánový benzín lacnejšie o 6,6 %, 98-oktánový o 6,9 % a za naftu platíme o 4,5 % menej. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale benzín vychádza zhruba o 7,1 % drahšie a nafta o 2,3 %,“ doplnila Dovalová.

Čierne zlato so ziskom

Úvod minulého týždňa odštartovalo čierne zlato so ziskom. Ropa Brent si hneď v úvode pripísala takmer dve percentá a držala sa na dohľad 60-dolárovej hranice. Nasledujúce dva dni rástla, no už iba mierne. „Výraznejším ziskom bránia obavy z obchodnej vojny a zo spomaľovania globálnej ekonomiky, a tým pádom aj slabšieho dopytu po rope. No zároveň investori dúfajú, že Fed bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb s cieľom podporiť ekonomický rast,“ konštatovala analytička.