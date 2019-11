Slovenskí motoristi by mali stále natankovať aj klasický benzín

Slovenské čerpacie stanice budú ponúkať klasický 95-oktánový benzín aj od nového roka, teda aj po príchode nového benzínu E10. Predpokladá to dopravný analytik Jozef Drahovský. „Odhadujem, že čerpacie stanice budú naďalej ponúkať aj klasický Natural 95. Budú ho ponúkať dovtedy, dokedy ho zákazníci budú kupovať, alebo dokedy ho štát nezakáže predávať,“ povedal pre agentúru SITA Drahovský.

Viac biozložky

Od začiatku nového roka pribudne na slovenských pumpách benzín E10. Ide o 95-oktánový benzín s vyšším podielom biozložky. Zatiaľ čo v súčasnosti môže obsahovosť najpoužívanejší benzín s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemových bioetanolovej zložky, benzín s označením E10 bude mať podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,4 %. Motorový benzín E10 je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie motorového benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %. „Autá vyrobené zhruba pred desiatimi rokmi a novšie by problém mať nemali, lebo už dlho tankujú v benzíne 5 % biozložky,“ podotkol Drahovský.

Ak by motoristi so staršími autami nemohli natankovať benzín E5 a vedeli by, že nový benzín pod označením E10 im auto poškodí, môžu siahnuť po 100-oktánovom benzíne. „Väčšina benzínových čerpacích staníc ponúka aj 100-oktanový benzín bez biozložiek, ale ten je citeľne drahší. Aj keď u väčšiny nových motorov je pri ňom nižšia spotreba na sto kilometrov, čo v určitých medziach kompenzuje jeho cenu,“ dodal Drahovský.

Aká bude cena nového benzínu?

Nový benzín E10 by mal byť podľa dopravného analytika lacnejší ako benzín E5, keďže v minulosti sa zmenila spotrebná daň, ktorá sa neuplatňuje na biozložku. „Výrobcovia sa však už nechali počuť, že je technologicky náročnejší na výrobu a preto bude drahší. Čiže za celou zmenou môže byť aj aktivita cieleného zvýšenia ziskov výrobcov a distribútorov,“ konštatoval Drahovský.

Podľa Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO), je na každej spoločnosti ako prehodnotí svoju cenovú politiku. „Členské spoločnosti našej asociácie sa k plneniu legislatívy prihlásili, okrem členov SAPPO je tu však aj veľa ďalších subjektov, takže k celkovej cenovej politike sa vyjadriť nemôžem,“ uviedla pre agentúru SITA výkonná riaditeľka SAPPO Zuzana Oprchalová.

Európska legislatíva

O zavedení nového benzínu s vyšším podielom biozložky rozhodli slovenskí poslanci parlamentu v polovici októbra tohto roku. Nová legislatíva je podľa poslancov v súlade so stratégiou EÚ o znižovaní uhlíkovej stopy v segmente dopravy, ku ktorej sa Slovensko hlási. Krajina musí splniť svoje záväzky v súlade s touto stratégiou inak jej hrozia sankcie. „Pokiaľ si predajcovia od januára nesplnia povinnosti, hrozia im zo zákona značné finančné sankcie,“ dodala Oprchalová.

Benzín E10 s vyšším podielom biozložky sa už niekoľko rokov predáva na čerpacích staniciach v Nemecku, vo Francúzsku či vo Fínsku. Od budúceho roka sa zavedie v Maďarsku a pripravuje sa aj jeho zavedenie v ďalších okolitých krajinách.