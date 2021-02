Slovenskí motoristi si priplatia, analytička očakáva ďalšie zdražovanie

Slovenskí motoristi môžu očakávať drahšie pohonné látky. Vzhľadom na vývoj cien čierneho zlata to predpokladá analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Vzhľadom na aktuálny rast cien na ropnom trhu očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách sa môžu aj naďalej zvyšovať,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Lacnejšie ako vlani

Ceny benzínu na našich pumpách aj počas štvrtého tohtoročného týždňa rástli. Cena 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň (4. týždeň 2021) zvýšila o 1,2 % na úroveň 1,253 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu vzrástla o rovné 1 % na 1,448 eura za liter. Na rozdiel od benzínu nafta minulý týždeň nezdražovala, keďže si pripísala len zanedbateľné zvýšenie ceny o 0,1 % na úroveň 1,096 eura za liter.

V medziročnom porovnaní sú pohonné látky stále lacnejšie, aj keď tie rozdiely už nie sú až také výrazné ako kedysi. Konkrétne benzín je lacnejší o 5 až 6 % a nafta o 10 %. „Je to pre pandémiu, s ktorou súvisí prepad dopytu po rope, čo stlačilo jej ceny počas minulého roka smerom nadol,“ dodala Glasová.

Ropa Brent je drahšia

Ceny ropy Brent na svetovom trhu rastú už niekoľko týždňov po sebe. Posledné dva januárové týždne bolo ale obchodovanie s ropou pokojné a jej cena sa hýbala v rozpätí 55 až 56 amerických dolárov za barel. Tento týždeň ale ceny Brent-u zamierili opäť výrazne nahor a atakovali dokonca aj hranicu 60 dolárov za barel. Ide o najvyššiu úroveň za posledný rok.

Pod rastúce ceny čierneho zlata sa v posledných týždňoch podpisuje podľa analytičky hlavne očkovanie proti koronavírusu v jednotlivých krajinách. „To by znamenalo “víťazstvo nad koronou“ a náš život by sa mohol opäť vrátiť do normálu,“ myslí si analytička. Opäť by totiž ožil cestovný ruch, ľudia by začali viac cestovať či už súkromne alebo pracovne, a tým pádom by rástol aj dopyt po rope. V závere tohto týždňa tlačia ropu smerom nahor aj informácie z OPEC+, že bude naďalej obmedzovať ťažbu. „A ruku k dielu pridal aj výrazný pokles zásob ropy v USA, ktoré sa tak dostali na najnižšiu úroveň od marca minulého roka,“ konštatovala Glasová.