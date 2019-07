Slovensko a Maďarsko považujú atómovú energiu za nenahraditeľnú

Každá krajina sa musí podľa prezidentov samostatne rozhodnúť o svojom energetickom mixe.

Prezidenti Slovenska a Maďarska Zuzana Čaputová a János Áder sa zhodli na dôležitosti riešenia klimatickej krízy. Informovali o tom počas dnešného stretnutia v Budapešti. „Súhlasíme s vedcami a odborníkmi, že sme v poslednej hodine, aby sme podnikli niektoré kroky. Tie je potrebné urobiť nielen preto, aby sme vyriešili súčasné problémy, ale aby sme zabezpečili normálne životné prostredie pre ďalšie generácie,“ povedal Áder. Obaja sa takisto zhodli na súvisiacej téme – potrebe atómovej energie.

Dôležité sú aj konkrétne kroky

„Súhlasíme, že každá krajina sa musí samostatne rozhodnúť o svojom energetickom mixe. Zhodujeme sa, že využívanie atómovej energie považujeme za dôležité a nenahraditeľné,“ pokračovala hlava maďarského štátu. Slovenská prezidentka argumentovala, že je potrebné nájsť nielen zhodu, ale podniknúť konkrétne kroky. Vyzdvihla, že Slovensko sa k uhlíkovej neutralite nielen prihlásilo, ale ide transformovať najväčší uhoľný región na Slovensku – Hornú Nitru.

Maďarsko sa k uhlíkovej neutralite do roku 2050 neprihlásilo. Áder ale pripomenul, že plánujú dostavať svoju atómovú elektráreň v Paksi a naďalej zväčšovať kapacitu solárnych elektrární. „V súčastnosti je reálne, že sa nám tieto opatrenia podarí naplniť. Ak sa tak stane, do roku 2030 budeme vyrábať 90 percent energie bezuhlíkovou metódou,“ dodal. V otázkach životného prostredia maďarský prezident ocenil aj slovenskú legislatívu o ochrane vody.

Prezidentka má aj ďalší program

Prezidentka Zuzana Čaputová je dnes na návšteve Maďarska. Po prijatí u prezidenta sa stretne aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, uctí si pamiatku prvého slobodne zvoleného maďarského prezidenta (1990 – 2000), spisovateľa a prekladateľa Árpáda Göncza (1922 – 2015) a položí veniec na Námestí hrdinov. Svoj program ukončí stretnutím s krajanmi. Ide o jej tretiu cestu od júnového nástupu do funkcie. Prvá viedla tradične do Prahy, nasledoval Brusel. V pondelok zamieri do Varšavy.