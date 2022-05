Slovensko bude mať dostatok plynu na nadchádzajúce vykurovacie obdobie, Sulík chce zabezpečiť dodávky z Nórska

Slovensko by malo mať počas nadchádzajúcej zimnej sezóny dostatok zemného plynu. V relácii TV Markíza Na telo plus to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

„Zimu budeme mať vyriešenú s istotou, je to na dobrej ceste. Pracujeme na ustálení dodávok plynu. Budeme sa detailne vyjadrovať neskôr,“ povedal Sulík s tým, že všetko by malo byť vyriešené do začiatku júla.

V súčasnosti Slovensko podľa neho pracuje na dodávkach nórskeho plynu. Až tretina plynu by mohlo pochádzať zo severu Európy. Minister však nechcel byť v tejto otázke konkrétnejší.

„Je to v konaní. Budeme informovať, keď to bude uzavreté. Nebudem sa teraz k tomuto vyjadrovať. Ani k tomu, či to bude drahšie. K ničomu sa nebudeme vyjadrovať. Až keď to bude v suchu,“ konštatoval Sulík s tým, že na Slovensko mieri ďalší tanker s LNG plynom.