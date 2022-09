Slovensko by malo podľa stavbárov čo najskôr pripraviť podmienky spoločného investovania do využívania zelenej energie

Slovensko by malo čo najskôr začať pripravovať legislatívne a technické podmienky kolektívneho investovania do využívania obnoviteľných zdrojov energie. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na to upozornil v súvislosti s aktuálnou situáciou s vysokými cenami energií a výdavkami obyvateľov aj na bývanie.

Podľa profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve obnoviteľné zdroje energie v ostrom konkurenčnom boji zatiaľ jasne prehrávajú, pričom tvrdí, že ani v doterajších opatreniach sa nenašlo miesto na podporu energetických komunít a projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie, či využitia tepelných čerpadiel v bytových domoch.