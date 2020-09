Slovensko čaká diskusia o deregulácii cien energií

Na Slovensku sa začne postupne hovoriť o deregulácii cien energií. Debatu o deregulácii chce začať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Radi by sme otvorili debatu o rozsahu regulácie. Vidíme nesúlad pri definícii zraniteľného odberateľa. Je to veľmi komplexná téma. Treba nastaviť rovnováhu,“ povedal na druhej online konferencii Smart NRG Forum predseda ÚRSO Andrej Juris, ktorý by chcel odbornú diskusiu otvoriť už v prvom polroku budúceho roka.

Podľa regulátora, v súčasnosti sa cenová regulácia pri dodávkach elektriny a plynu javí ako neopodstatnená pri malých a stredných podnikoch, ako aj pri odberateľoch, ktorí už majú nainštalované inteligentné merače.

Deregulácia je správnym krokom

Podľa predsedu predstavenstva ZSE Energia Juraja Krajcára, zle nastavená regulácia nie je to, čo pomáha trhovému prostrediu. „Deregulácia je krok správnym smerom. Regulácia malých a stredných podnikoch je zlá regulácia,“ podotkol na konferencii Krajcár. Riaditeľ sekcie regulácie Stredoslovenskej distribučnej Vladislav Jurík upozorňuje, že musíme hovoriť o postupnej deregulácii cien energií. S postupnou dereguláciou cien energií súhlasí tak regulátor, ako aj ďalší veľkí energetickí hráči.

„Musíme nastaviť férové ceny, také, aby nepoškodzovali žiadneho odberateľa. Chceme, aby energetická chudoba bola čo najmenšia,“ upozornil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Regulačný úrad má v pláne v najbližšom čase vyriešiť aj problém s energetickou chudobou. „Musíme systémovo, transparentne a dlhodobo znížiť ceny energií,“ myslí si Galek.