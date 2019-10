Slovensko-maďarský plynovod sa má stať európskym projektom spoločného záujmu

Doposiaľ nie veľmi využívaný plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom sa zrejme čoskoro stane európskym projektom spoločného záujmu (Project of Common Interest, PCI). Na slovensko-maďarskom plynovodnom prepojení totiž plánujú zvýšiť prepravnú kapacitu v smere z Maďarska na Slovensko. O zaradení tohto projektu medzi PCI bude ešte rozhodovať Európsky parlament. „Vďaka navýšeniu kapacity prepravy z Maďarska na Slovensko dôjde k lepšiemu prepojeniu juhovýchodnej a západnej Európy. Zaradenie do zoznamu PCI má praktický význam napríklad z dôvodu zjednodušovania povoľovacích procesov, v tomto prípade ide najmä o technické úpravy na maďarskej strane,“ informoval Slovenský plynárenský a naftový zväz na svojej internetovej stránke slovgas.sk.

Záujem o slovensko-maďarský plynovod

Plynovodné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom bolo sprevádzkované v roku 2015. Okrem plnenia funkcie bezpečnostnej poistky sa postupne zvyšuje aj jeho komerčné využívanie. V tohtoročnej pravidelnej aukcii prepravných kapacít si účastníci trhu rezervovali na aktuálny plynárenský rok prepravu zemného plynu v smere zo Slovenska do Maďarska v objeme presahujúcom 2,7 miliardy metrov kubických za rok, a v menších objemoch prepravu aj na ďalšie roky. „Do budúcna sa počíta s možnosťou významnejšieho využívania plynovodu v opačnom smere, teda z Maďarska na Slovensko. Ešte koncom roka 2017 bol indikovaný záujem trhu, ktorý prekračuje aktuálnu technickú kapacitu v tomto smere,“ dodali plynári.

Eastring pravdepodobne stratí štatút PCI

Z aktuálneho návrhu zoznamu PCI naopak vypadli iné projekty v regióne, vrátane plánovaného slovenského plynovodu Eastring. Prostredníctvom tohto plynovodu by sa mal dovážať plyn až z Turecka. Dôvod nezaradenia projektu Eastring do aktuálneho zoznamu spočíva podľa slovenského prepravcu spoločnosti Eustream v tom, že v najbližšom roku neočakáva také kroky v projekte, pre ktoré je nevyhnutný status PCI (najmä riešenie stavebných povolení). „Nezaradenie Eastringu do aktuálneho zoznamu PCI je podľa Eustreamu potrebné vnímať v kontexte priradenia tohto statusu pre momentálne urgentnejší projekt rozšírenia prepravnej kapacity v smere z Maďarska na Slovensko,“ doplnili plynári.

V projekte Eastring napriek tomu Eustream plánuje napredovať. „Význam prepojenia juhovýchodnej a západnej Európy podľa nášho názoru z dlhodobého hľadiska bude narastať. Vzhľadom na to, že Eastring predstavuje najekonomickejší variant tohto prepojenia, v projekte a rokovaniach s medzinárodnými partnermi budeme pokračovať,“ uviedla spoločnosť Eustream vo svojom stanovisku.

Obojsmerný plynovod

Slovensko-maďarský plynovod uviedli do komerčnej prevádzky 1. júla 2015. Plynovod ponúka trhu prepravnú kapacitu v objeme 4,5 miliardy metrov kubických plynu ročne v smere zo Slovenska do Maďarska na pevnej báze. V opačnom smere je k dispozícii prerušiteľná kapacita vo výške 1,8 miliardy metrov kubických ročne. Plynovodné prepojenie Slovenska a Maďarska spojilo vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Obojsmerný plynovod má dĺžku 110,7 kilometra. Z toho 92,1 kilometra je na území Maďarska a 18,6 kilometra na slovenskom území. Výstavba plynovodu stála 170 miliónov eur, z toho na slovenskej strane asi 21 miliónov eur. Projekt podporila aj Európska únia, a to v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu sumou 30 miliónov eur.