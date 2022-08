Slovensko-poľský plynovod bude čoskoro spustený. Stačí už len pečiatku a ide sa, informoval Sulík

V piatok by malo byť spustené plynovodné prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom. Na utorňajšej tlačovej besede to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. „Bol som si to tam pozrieť prednedávnom, po technickej stránke je všetko hotové, stačí už len pečiatku a ide sa,“ povedal Sulík.

Prepojením na poľskú sieť sa Slovensku otvára možnosť využívať celý globálny LNG systém. Prepojenie plynových systémov Slovenska a Poľska je jeden z najväčších projektov energetickej infraštruktúry na Slovensku. Tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských spojení v strednej a východnej Európe.

Prepojovací plynovod má dĺžku približne 164 km. Na poľskej strane je to 61,3 km, dĺžka slovenskej časti je 103 km od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany.

Slovensko-poľský plynovod je už dimenzovaný aj na prepravu zemného plynu s prímesou vodíka, keďže slovenský prepravca spoločnosť Eustream sa pridal k paneurópskej iniciatíve European Hydrogen Backbone. Výstavba projektu začala na jeseň 2018 a je spolufinancovaná z európskych prostriedkov.