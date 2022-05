Slovenskú energetiku čaká množstvo noviniek, parlament posunul návrhy veľkých noviel zákonov

Do slovenskej energetiky prichádzajú veľké zmeny. Parlament v stredu posunul do druhého čítania návrhy veľkých noviel zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach . Slovensko tak od októbra tohto roka, kedy by mali novely nadobudnúť účinnosť, čaká nový dizajn trhu s energiami.