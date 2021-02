Slovenskými plynovodmi možno raz potečie aj vodík. Eustream sa už na to pripravuje

Spoločnosť Eustream sa už pripravuje na prípadnú prepravu vodíka svojimi plynovodmi. Slovenský prepravca zemného plynu očakáva, že zo strednodobého a dlhodobého hľadiska môže ísť o zaujímavé riešenia a investičné príležitosti. V podcaste Otvorene o plyne to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.

Pripravený Eustream

„Pripravujeme sa na to, aby sme v prípade, ak vývoj pôjde týmto smerom, boli ako jedni z prvých pripravení prepravovať čistý vodík, a to aj vo veľkých objemoch. Popri tom samozrejme budeme prepravovať aj zemný plyn. To, v akých množstvách, bude závisieť od vývoja. Našou povinnosťou je byť pripravení na všetky alternatívy,“ upozornil Ňukovič s tým, že Eustream ťaží z prepravného systému pozostávajúceho zo štyroch až piatich paralelných línií. Jedna línia by tak v budúcnosti mohla slúžiť na prepravu čistého vodíka.

Koncom januára Eustream uspel v národnej výzve dôležitých projektov európskeho spoločného záujmu (IPCEI) s projektom H2Infrastructure. Chýba mu už len súhlas Bruselu, aby sa dostal na tento dôležitý zoznam. Ide o spoločný projekt spoločností Eustream, SPP-distribúcia a Nafty, ktorý má detailne identifikovať všetky potrebné kroky na to, aby bolo slovenské plynárenstvo stopercentne pripravené na prepravu, distribúciu a skladovanie obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. „Vďaka tomuto projektu budeme mať koncentrované know-how a všetky potrebné podklady na prijatie zodpovedného rozhodnutia o presnej podobe implementačnej fázy,“ doplnil Ňukovič.

Spolupráca plynárov

Samotný projekt je rozčlenený na osem rokov s viacerými fázami. Každá zo spoločností má na starosti inú oblasť. Eustream prepravu vodíka, SPP-distribúcia jeho distribúciu a NAFTA možnosti skladovania. V prvom kroku pôjde o laboratórny výskum materiálov. Následne plánujú plynári vybudovať testovací areál. „Súčasťou areálu bude aj výroba zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, čo neskôr môže slúžiť na vyvažovanie siete a uskladňovanie zelenej energie v pomerne zaujímavých množstvách,“ spresnil Ňukovič, ktorý upozornil na iniciatívu Európskej komisie 2×40 gigawattov. Tá počíta s tým, že do roku 2030 Európska únia inštaluje na svojom území elektrolyzéry na výrobu zeleného vodíka. „Evidentne je tu jasný európsky smer uvažovania o vodíkovej budúcnosti. Pokiaľ by sa táto iniciatíva zrealizovala, mohla by tu byť príležitosť prepravovať zaujímavé objemy vodíka,“ konštatoval Ňukovič.

Viaceré úskalia

Preprava vodíka má v súčasnosti viaceré úskalia. Jeho molekuly sú omnoho menšie ako molekuly zemného plynu. Vodík je aj podstatne výbušnejší plyn. Zároveň ten istý objem vodíka obsahuje oproti zemnému plynu len asi tretinu energie, čo je potrebné zohľadňovať pri plánovaní kapacít. Eustream sa preto chce zamerať na testovanie a prípravu celej infraštruktúry. „Na základe toho potom budeme presne vedieť, čo vieme využiť, a kde budú potrebné dodatočné investície,“ uzavrel Ňukovič.