Slovnaft BAjky možno raz budú súčasťou integrovanej dopravy

Cestujúci v rámci systému integrovanej dopravy v Bratislave budú môcť v budúcnosti využívať aj žlté zdieľané bicykle s názvom Slovnaf BAjky. Pointou integrovanej dopravy je práve to, že ľudia môžu cestovať na jeden lístok viacerými dopravcami, preto sa mesto plánuje v budúcnosti dohodnúť so Slovnaftom, aby sa Slovnaft BAjky dali odomknúť dopravnou kartou, čiže električenkou, namiesto PIN kódu. „V prípade dohody s partnermi v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) plánujeme aj tarifnú integráciu,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor magistrátu Bratislavy.

Slovnaft to necháva na hlavné mesto

Slovnaft necháva rozhodovanie o budúcnosti žltých BAjkov na mesto. „Pokiaľ sa mesto rozhodne systém zapojiť do integrovanej dopravy, tak sme ako prevádzkovateľ pripravení na plnú súčinnosť,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Slovnaf BAjky v súčasnosti fungujú na princípe vlastnej mobilnej aplikácie. Okrem odomykania bicyklov električenkou je tu ešte jedna možnosť, ako bicykle integrovať do dopravného systému, a to pomocou mobilnej aplikácie IDS BK, ktorá je podľa hovorcu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Miroslava Staníka „multimodálnym vyhľadávačom spojení“. Túto aplikáciu cestujúci aktuálne využívajú na vyhľadanie spojenia, ale aj zakúpenie cestovného lístka u štyroch dopravcoch zapojených do systému integrovanej dopravy, teda RegioJet, Dopravný podnik Bratislava (DPB), Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Slovak Lines.

Už jeden rok so Slovnaft BAjkami

Slovnaft BAjky budú v septembri oslavovať jeden rok od začiatku poskytovania tejto služby. Ako pre agentúru SITA uviedol Anton Molnár, aktuálne je v Bratislave umiestnených 78 dokovacích staníc, Slovnaft plánuje po schválení magistrátu nainštalovať ďalšie. V obehu je približne 450 – 500 bicyklov.