Slovnaft bude svoje ropné výrobky vyvážať na Ukrajinu, Hirman privítal aj zastropovanie cien plynu (video)

Bratislavská rafinéria Slovnaft bude môcť svoje ropné výrobky vyvážať aj na Ukrajinu. Ako potvrdil na stredajšej tlačovej besede minister hospodárstva Karel Hirman, koncom minulého týždňa sa táto výnimka podarila vyrokovať v Bruseli.

Zastropovanie cien plynu

„Podarilo sa vyrokovať pre Slovnaft výnimku zo sankčného režimu. Slovnaft tak bude môcť exportovať všetky ropné výrobky po 5. februári nielen do Českej republiky, ale aj na Ukrajinu. Vyrokovanie výnimky je veľmi veľmi významné,“ povedal Hirman.

Slovenský minister hospodárstva taktiež privítal dohodu európskych krajín na zastropovaní trhových cien plynu. Hirman sa neobáva, že by to mohlo ohroziť dovoz plynu do EÚ z tretích krajín.

Eliminácia extrémneho nárastu

„Dohoda by mala napomôcť eliminovať extrémne nárasty plynu od polovice februára. Zostalo zachovania našej európskej cenotvorby s ostatnými svetovými plynárenskými bodmi hlavne v Ázii. Eliminujú sa tak hrozby, že by boli ohrozené dodávky plynu do Európy,“ konštatoval Hirman.