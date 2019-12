Slovnaft do ochrany životného prostredia investuje 78 miliónov

Od roku 2000 znížili železiarne U.S. Steel Košice produkciu emisií o 88 percent. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Ľubomíra Šoltésová. Spoločnosť plánuje zefektívňovať výrobu aj naďalej. Do roku 2021 chce znížiť počet emisií o ďalších päť percent a naďalej efektívne využívať zdroje energie. Vďaka efektívnemu využívaniu zdrojov ušetril U.S. Steel napríklad v minulom roku 37 miliónov gigajoulov zemného plynu tým, že plyny, ktoré vznikli pri výrobe železa, ocele a koksu použil na ohrev technologických zariadení.

Kia, Slovnaft a Volkswagen

Spoločnosť KIA pre agentúru SITA uviedla, že ochrana životného prostredia je jednou z jej hlavných priorít. Od roku 2008 znížila výrobné emisie o vyše 67 percent, úspornejšia je aj v spotrebe elektrickej energie (o 46 percent), plynu (o 68 percent) či vody (o 50 percent). KIA zaťaženie životného prostredia a energetickú efektivitu skúma predbežne a snaží sa ich minimalizovať.

Rafinéria Slovnaft plánuje do znižovania ekologického zaťaženia investovať v najbližších rokoch 78 miliónov eur. Projekty sa budú týkať hlavne zníženia zápachu napríklad odsávaním plynov pri destilácii ropy, špeciálneho čistenia zariadení pri odstávkach alebo používania absorbentov. Hlučnosť výroby plánuje znížiť zavedením nového kompresora a menším počtom spúšťaní a zastavení jednej z výrobných jednotiek.

Znižovanie dopadov výroby na životné prostredie už v septembri verejne deklaroval Volkswagen. Ten chce do roku 2025 znížiť produkciu emisií na jedno vyrobené auto o 45 percent v porovnaní s rokom 2010. O 45 percent má byť šetrnejšia aj spotreba vody a produkcia skládkového odpadu.

Najväčší znečisťovatelia ovzdušia

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) patrí priemyselná výroba spolu s dopravou a kúrením tuhými palivami medzi najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia. Slovensko sa spolu s ostatnými členskými krajinami Európskej únie zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent. Na dosiahnutie stanoveného cieľa preto bude potrebné aj znižovanie negatívnych dopadov priemyselnej výroby na životné prostredie. V dôsledku znečisteného ovzdušia na Slovensku ročne zomrie podľa Ministerstva životného prostredia približne štyritisíc ľudí. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uvádza, že napríklad v roku 2015 Slovensko v dôsledku predčasných úmrtí zo znečisteného ovzdušia prišlo o 9,3 miliardy eur.