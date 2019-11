Slovnaft plánuje investície za 78 miliónov eur. Chce zmierniť svoj negatívny vplyv na okolie.

Bratislavská rafinéria Slovnaft plánuje v nasledujúcich rokoch investovať do zmierňovania svojich negatívnych vplyvov na okolie rafinérie. Uviedol to dnes hovorca Slovnaftu Anton Molnár v tlačovej správe. „Celkové odhadované náklady na najbližšie roky, ktoré pôjdu na opatrenia znižujúce sprievodné javy sú približne na úrovni 78 miliónov, pričom ich výška sa môže ešte v čase meniť,“ uviedol pre agentúru SITA Molnár. V prepočte tak približne každé šieste euro budúcich investícií rafinérie pôjde do ochrany životného prostredia. O svojich plánovaných projektoch v tomto smere informovali zástupcov samospráv a verejných úradov. „Stretnutie iniciovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na základe podnetov od občanov, ako aj petície, s ktorou sa na ňu obrátili zástupcovia samospráv,“ vysvetlil Molnár.

Znížia zápach

Ide o projekty, ktoré sa týkajú zníženia zápachu napríklad odsávaním plynov pri destilácii ropy, špeciálneho čistenia zariadení pri odstávkach alebo používania absorbentov. „Hluk chce zase spoločnosť znížiť inštaláciou nového kompresora, znížením nábehov a odstávok jednej z výrobných jednotiek,“ vysvetlil Molnár. Tieto projekty by sa mali uskutočniť v najbližších troch rokoch.

„Činnosť každého spracovateľa ropy, vrátane Slovnaftu, je spojená s istou mierou vedľajších efektov. Napriek tomu, že podnik spĺňa všetky legislatívne požiadavky, môže verejnosť negatívne vnímať zápach, zvýšenú mieru hluku či občasné spaľovanie na poľných horákoch,“ uviedol Molnár s tým, že rafinéria do zmiernenia svojho vplyvu na životné prostredie v uplynulých rokoch investovala už desiatky miliónov eur.

Diskutovali so samosprávou

O projektoch diskutovala rafinéria s predstaviteľmi Dunajskej Lužnej, Hamuliakova, Kalinkova, Rovinky, Mosta pri Bratislave, Vrakune, Podunajských Biskupíc, Ružinova, Petržalky, Rusoviec, magistrátu Bratislavy, zástupcov občanov, ministerstva životného prostredia, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, SIŽP, či Slovenského hydrometeorologického úradu (SHMÚ).