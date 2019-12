ŠPECIÁL: Počas sviatočných dní a lyžovačiek sa dajú na energiách ušetriť nemalé peniaze

Vianočné sviatky a zimné dovolenky ako každý rok aj tento rok sú už tu. S energetikmi sme sa pozreli na to, ako môžu domácnosti počas týchto dní ušetriť na energiách.

Múdre vykurovanie

Asi najvyššou položkou v zimných mesiacoch je energia spotrebovaná na vykurovanie našich príbytkov. Je preto dôležité venovať pozornosť práve tejto oblasti. „Odporúčame neprekurovať miestnosti, pretože zníženie teploty o 1°C znamená úsporu 6 % energie na vykurovanie,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta. Podľa štátnych plynárov má veľký význam správna regulácia vykurovania, ktorá reaguje automaticky nielen na vonkajšiu teplotu, ale aj na nami nastavenú teplotu v interiéri.

Počas sviatočných dní trávime viac času doma, kedy sú nie len vyššie požiadavky na vykurovanie, ale zároveň sa v tomto období viac varí, pečie, perie. Oplatí sa preto dodržiavať aj pomerne jednoduché zásady. Pri varení treba používať pokrievky. Ušetriť na energiách pri varení môžeme aj vďaka tlakovému hrncu. Treba sa taktiež vyhýbať častému otváraniu rúry počas pečenia. Ušetriť môžeme aj pri chladničkách. Stačí čo najviac potravín skladovať na balkóne, pretože čím viac vecí máme v chladničke tým je väčšia spotreba elektriny. Domácnosti, ktoré majú staršie mrazničky by nemali zabudnúť v tomto období na ich odmrazenie.

Nevypínať prívod plynu

V sviatočnom období zároveň väčšina z nás odchádza na viac dní na dovolenku. „Pri odchode na dlhšiu dovolenku v zimnom období, počas vykurovacej sezóny, neodporúčame vypínať ani prívod plynu, ani elektriny. Plynový kotol, zabezpečujúci teplo obydlia totiž potrebuje pre svoju činnosť obe energie,“ upozorňuje Šebesta. Plynári z SPP odporúčajú ponechať plynový kotol, alebo iný zdroj tepla zapnutý s tým, že prostredníctvom termostatu navolíme režim “dovolenka“, alebo manuálne znížime požadovanú teplotu v referenčnej miestnosti na 15°C. Ohrev teplej vody odporúčajú plynári vypnúť úplne. „V prípade, že je pre vaše bývanie dodávané teplo diaľkovo z iného zdroja, znížte požadovanú teplotu v miestnostiach prostredníctvom termostatických ventilov na nižšiu hodnotu,“ dodal Šebesta.

Pohotovostný režim

Počas dlhšej dovolenky je dobré nenechávať elektroniku v pohotovostnom režime. Spotrebiče v režime stand-by majú síce minimálny, avšak v čase vašej neprítomnosti zbytočný odber elektriny. „Všetky spotrebiče je potrebné od siete odpojiť nielen kvôli úspore nákladov na energie, ale aj kvôli bezpečnosti,“ uviedol Šebesta. Predlžovacie káble s vypínačmi sú asi najjednoduchším a veľmi efektívnym riešením. „Určite odporúčame vytiahnuť zo zásuvky aj všetky nabíjačky,“ upozornil Šebesta.

Pred odchodom na dovolenku je dobré skontrolovať aj ostatné spotrebiče, hlavne elektrický sporák a rúru. „V prípade, že majú samostatný elektrický okruh, je dobré ich vypnúť pomocou ističa. A samozrejme nezabudnite vypnúť všetky svetlá a lampy,“ doplnil Šebesta. Domácnosti by nemali pred odchodom na dovolenku zabudnúť ani na uzavretie prívodu teplej a aj studenej vody. Kvapkajúce kohútiky či nebodaj vytopenie susedov totiž vedia značne znepríjemniť život.

Kontrola kotlov

Spoločnosť innogy Slovensko upozorňuje, že ľudia zabúdajú v tomto období na preventívnu kontrolu kotlov. „Nečistoty vo výmenníku môžu zvýšiť spotrebu až o 25 percent,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa innogy Slovensko Andrea Danihelová. Energetici z východného Slovenska taktiež odporúčajú domácnostiam zatepliť rozvody tepla. Znížia sa tak tepelné straty a teplo sa bude odovzdávať v radiátoroch nie po ceste k nim. „Ak chce domácnosť ušetriť odporúčame tiež vymeniť staré okná za nové,“ dodala Danihelová s tým, že domácnosti by si mali dať pozor aj na záclony. „Záclony, ak sú príliš dlhé a siahajú cez radiátory, obmedzujú plynulý tok tepla do miestnosti. Teplo potom uniká smerom von,“ upozorňuje Danihelová.

Pozor na termostat

Aj taká maličkosť akým je termostat nám môže ušetriť nemalé prostriedky. Domácnosti by sa totiž nemali spoliehať iba na jeden termostat. „Ten sníma teplotu iba v priestore, kde je namontovaný. V ostatných izbách alebo na poschodí potom dochádza k prekurovaniu alebo nedokurovaniu podľa toho, či je termostat nainštalovaný v chladnejšej alebo teplejšej časti domu či bytu,“ vysvetlila Danihelová.

Domácnosti, ak chcú ušetriť, by nemali naplno kúriť v čase, keď nikto nie je doma. Firma innogy Slovensko odporúča využívať zónovú reguláciu a vypínať radiátory v miestnostiach, v ktorých sa dlhodobo nezdržiavame. „Výhodné je používať smart riešenia. Cez mobilné aplikácie je možné ovládať kúrenie na diaľku. Ak sme napríklad odišli na lyžovačku a zabudli pri tom stlmiť doma vykurovanie, tak cez aplikáciu to vieme napraviť,“ dodala Danihelová s tým, že ak chce domácnosť ušetriť a nevie ako na to, pomôže jej innogy Expert. „Rady a odporúčania našich innogy Expertov, ktorí službu realizujú, sú zamerané práve na šetrenie výdavkov na energie. Zároveň sa venujú téme bezpečnosti v domácnosti, či zvýšeniu komfortu zákazníkov. Služba sa realizuje bezplatne priamo doma u zákazníka vo vopred dohodnutom čase,“ konštatovala Danihelová.

Umelá inteligencia

Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) odporúča domácnostiam, ktoré chcú na energiách reálne ušetriť, využívať umelú inteligenciu. „Túto jeseň sme priniesli na trh novú službu s využitím umelej inteligencie. Ide o službu ElektroZoom a je určená zákazníkom, ktorí majú nainštalovaný smartmeter. Služba je pre všetkých zákazníkov bezplatná,“ uviedla špecialistka komunikácie spoločnosti VSE Katarína Šulíková. Vďaka dátam zo smartmetra dokážu energetici z východného Slovenska určiť, koľko energie spotrebujú jednotlivé spotrebiče v domácnosti a zákazníkom poradiť, ako rýchlo a efektívne ušetriť. „Zároveň vieme zákazníkom pravidelne na mesačnej báze zasielať prehľadný výstup spotreby podľa jednotlivých spotrebičov,“ doplnila Danihelová.

Kúrime a pritom vetráme, lebo je nám teplo

Energetici zo spoločnosti Elgas Slovensko sú presvedčení, že najlacnejšia energia je tá, ktorú neminieme. Najviac sa aj podľa nich míňa, keď sa v zime domácnosť prekuruje. „Skoro každá domácnosť je už vybavená hlavicami na radiátoroch, vďaka ktorým si doma viete nastaviť takú teplotu, aká vám vyhovuje. Najhoršie je, ak máte radiátory naplno pustené a popritom kontinuálne vetráte, pretože je vám teplo,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk riaditeľ spoločnosti Elgas Slovensko Vlastimil Vaníček. Vetrať sa má podľa neho nárazovo tak, aby sa v miestnosti vymenil vzduch, ale nestihli sa ochladiť múry. „Nevetrať na vetračku, ale naplno v približne 15-minútových intervaloch,“ zdôraznil Vaníček. Cez sviatky často netreba mať vykúrené na 26 stupňov, aby mali obyvatelia tepelnú pohodu. Stačí sa lepšie obliecť.

Keďže počas sviatkov býva viac ľudí doma, prirodzene sa zvyšuje aj spotreba elektriny. „Ak na elektrine aj varíte, ušetríte, ak budete naraz piecť v rúre viacero druhov jedál, pokiaľ je to samozrejme možné a nepomiešajú sa vám chute,“ dodal Vaníček. Aj non-stop pustená vianočná výzdoba, najmä ak máte napríklad vysvietený aj exteriér rodinného domu, vie počas celého sviatočného obdobia nazbierať slušnú spotrebu.