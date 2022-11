Spoločnosť Eustream odmieta prijatie zákona o dani z osobitnej stavby. Je namierená proti jednému investorovi, tvrdí

Spoločnosť Eustream odmieta návrh zákona o dani z osobitnej stavby, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie OĽaNO.

Upozorňuje na to, že tento návrh je namierený výhradne proti jednej konkrétnej spoločnosti, čo je v jasnom rozpore s princípom spravodlivého a proporcionálneho daňového zaťaženia. Legislatívny návrh podľa spoločnosti obsahuje excesívne zdanenie, ktoré firma považuje za neprimerané a škodlivé.

Daň namierená proti jednému investorovi

„Zatiaľ čo v Európe sa rieši, ako zdaniť nadmerné zisky spoločností profitujúcich na energetickej kríze, na Slovensku prichádza návrh dane namierený proti firme, ktorá zo súčasnej krízy nijako neprofituje a práve naopak je touto krízou negatívne postihnutá,“ uviedla spoločnosť Eustream. Navyše ide o paušálnu majetkovú daň, ktorú by spoločnosť musela platiť bez ohľadu na jej skutočné výsledky. „Nevieme o žiadnej inej obdobnej dani, ktorá by takýmto spôsobom a v takomto rozsahu (nijako nezohľadňujúcom skutočné výsledky) bola namierená na jednu firmu,“ zdôrazňuje spoločnosť.

Očakávaný výnos navrhovanej dane podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je viac než 126 mil. eur ročne. To podľa spoločnosti Eustream zodpovedá približne polovici dosiahnutého zisku z posledného účtovného obdobia. V niektorých scenároch by dokonca táto daň mohla Eustream vrhnúť do straty.

Firma môže skončiť v strate

„Takého diskriminačné zdaňovanie namierené proti jednému investorovi považujeme za nesúladné s ústavným právom podnikať a vlastniť majetok, k čomu sme poslancom NR SR predložili podrobnú argumentáciu,“ dodáva spoločnosť. Prijatie takejto dane podľa firmy nemožno považovať za vhodné riešenie, keďže by mohlo viesť k ohrozeniu stability firmy so strategickým významom pre energetické zásobovanie domáceho i ďalších európskych trhov.

Návrh poslancov Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Milana Vetráka, Petra Libu, Richarda Nemca a Jána Szőllősa na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby posunul parlament začiatkom novembra do druhého čítania. Poslanci navrhujú zaviesť novú daň z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu na Slovensku.

„Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti,“ zdôvodnili. Základom pre výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane.