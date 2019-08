Stará láska zhrdzavela (komentár)

Hovorí sa, že stará láska nehrdzavie. V prípade predsedu vlády Roberta Fica to však tak kategoricky neplatí. Aspoň čo sa týka jeho vzťahu k dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Zdá sa, že jeho láska k tomuto projektu zhrdzavela na celej čiare. Nechce sa už k nej vyjadrovať, nechce ju nijako komentovať. Nechce dokonca ani reagovať na vyjadrenia politických protivníkov, ktorí ho obviňujú, že jej bol neverný a že ju chcel len zneužiť.

Ešte prednedávnom, v čase jeho najväčšej moci, keď riadil tento štát, nenechal na nikom nitku suchú, kto by jeho mochoveckej láske chcel nejako ublížiť. Kto by ju nejakým spôsobom znevažoval. Bývalý premiér sa neraz pred kamerami vyhrážal zahraničnému talianskemu investorovi, že ak jadrové bloky za rozumné peniaze načas nedostavia, potiahne kade ľahšie. Investorovi, ktorého on presvedčil, resp. dotlačil, aby dva rozostavané jadrové bloky v Mochovciach dostaval. A to aj napriek tomu, že vedel o jeho “kvalitách“ v jadrových projektoch. Je však pravda, že nikoho iného dotlačiť nemohol, len toho, komu jeho predchodcovia elektrárne predali.

Čo navyhrážal sa Rímu, čo naspieval na tlačovkách a nič nepomohlo. Taliani ju počas jeho desaťročného vládnutia nestihli ani dostavať, ani stanoviť presný rozpočet dostavby. Teraz už len mlčky sleduje, čo s jeho mochoveckou láskou bude. A možno ani nesleduje. Ťažko sa je totiž dívať na lásku, ktorá nebola naplnená.

Nám ostatným zostáva len veriť, že nové mochovecké bloky budú nakoniec raz dostavané (možno skôr ako diaľnica do Košíc), a že nakoniec aj zhrdzavejú. Zhrdzavejú skôr, ako by ich mala nejaká katastrofa postihnúť, a zhrdzavené potom pôjdu po sto rokoch na zaslúžilý odpočinok.

Autor je šéfredaktorom portálu vEnergetike.sk.