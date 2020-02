Štát aj v tomto roku rozdá energeticky náročným podnikom 40 miliónov

Energeticky náročné podniky sa aj v tomto roku môžu uchádzať o kompenzáciu cien energií. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) po minuloročnej historicky prvej takejto podpore v stredu vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom. Tak ako v minulom roku si spoločnosti, ktoré splnia zákonom stanovené kritéria, prerozdelia sumu 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektrickej energie. Žiadosti môžu energeticky náročné podniky predkladať do 30. júna 2020.

Zvyšujú konkurencieschopnosť podnikov

„Naším cieľom je prispieť aj týmto opatrením k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov zo Slovenska na európskom, ale aj svetovom trhu,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Minister upozornil, že podniky neurčuje a nenavrhuje ministerstvo, ale ide o transparentnú a nediskriminačnú podporu pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie. Konkrétne ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov.

Okrem toho, že musia podniky patriť do podporovaného odvetvia, musia tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou pridelenia kompenzácie je aj spotreba elektriny najmenej vo výške jednej gigawatthodiny v predchádzajúcom roku.

Drahá elektrina pre firmy

„Z pohľadu ceny elektriny pre domácnosti patrí Slovensko k najlacnejším krajinám EÚ. V prípade priemyslu je to inak, pretože na rozdiel od niektorých iných krajín vláda odmieta, aby sa na dotácie na zelenú elektrinu skladali občania v cenách elektriny. Na druhej strane sa náš priemysel dostal do horšej pozície v porovnaní so zahraničnou konkurenciou. Preto sme presadili kompenzácie,“ vysvetlil Žiga.

Prvú výzvu na kompenzáciu cien energeticky náročným podnikom ministerstvo hospodárstva vyhlásilo 25. júna minulého roka. Podniky mali priestor predkladať žiadosti do konca augusta minulého roka. Kompenzáciu pre energeticky náročné podniky nakoniec získalo 76 spoločností. „Predpokladáme, že na tohtoročnú výzvu zareaguje viacero oprávnených podnikov, ktoré v minulom roku nereflektovali na možnosť poskytnutia kompenzácie,“ konštatoval Žiga, ktorý zdôraznil, že kompenzácie sú v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky.